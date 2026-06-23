Santa Eulària documenta 471 kilómetros de caminos en un catálogo pionero en Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària llevará a la próxima sesión plenaria la aprobación definitiva del primer catálogo municipal de caminos de Ibiza, un inventario que documenta 471,82 kilómetros de caminos del municipio y cataloga 280 caminos de titularidad pública municipal, que suman 338,36 kilómetros.

El municipio se convierte así, según el consistorio, en la primera institución de la isla en disponer de un inventario completo de estas características, una herramienta para la gestión y protección del patrimonio viario que se incorporará al Inventario de Bienes Municipales.

El catálogo establece por primera vez una red de caminos catalogados en el municipio y, de acuerdo con el Ayuntamiento, aporta seguridad jurídica tanto a propietarios como a usuarios. El documento es el resultado de un trabajo técnico que ha permitido analizar, identificar y documentar más de 330 kilómetros de territorio de titularidad pública municipal dentro de los 471,82 kilómetros estudiados.

El proceso ha incluido el análisis detallado de la anchura, el tipo de pavimento y el estado de conservación de cada vía, así como la recopilación de información sobre su uso, denominación y clasificación. Además, se ha realizado una investigación documental y de campo mediante la combinación de distintas fuentes, como los catastros, la cartografía histórica, las actas municipales, los mapas militares y testimonios de personas conocedoras del territorio.

El estudio ha permitido clasificar un total de 380 caminos en diferentes tipologías, diferenciando entre caminos públicos municipales, vías rurales, calles urbanas, accesos privados y caminos con titularidad dudosa, entre otros.

Una de las herramientas fundamentales en este trabajo ha sido el sistema de información geográfica municipal GeoXarc, que ha facilitado la integración y el análisis de todos los datos recopilados.

El catálogo nace, además, con vocación de continuidad, ya que el Ayuntamiento lo concibe como un documento vivo que podrá ampliarse progresivamente con la incorporación de nuevos caminos conforme se acredite su titularidad pública.