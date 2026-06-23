El problema de la vivienda en Ibiza y Formentera: el Govern reparte más de medio millón de euros en ayudas al alquiler

El Govern balear ha aprobado hasta ahora más de 523.000 euros en ayudas al alquiler de 2025 para 196 personas beneficiarias en Ibiza y Formentera, dentro de las tres primeras resoluciones de pago de esta convocatoria. En el conjunto de Baleares, el equipo de gobierno regional informa de que los pagos ya suman cerca de 5,9 millones de euros y alcanzan a 2.415 personas beneficiarias, tras la tercera resolución, publicada este martes en el BOIB. El acceso a una vivienda digna a un precio asequible es uno de los problemas más graves de las islas; hasta el punto de que está dificultando la contratación de profesionales en todas las áreas de producción y de servicios, como la sanidad, la justicia o la educación y la seguridad, por ejemplo.

El tercer pago de las ayudas al alquiler de vivienda en todas las islas correspondiente al pasado año, tramitado por el Govern a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y aprobado ahora, asciende a 2.159.856 euros y se dirige a 905 personas beneficiarias. Toda la información de estas ayudas puede consultarse en la página ajudeslloguer.caib.es, donde el Govern publica las resoluciones parciales a medida que avanza la revisión de expedientes.

Por islas

Con las tres resoluciones aprobadas hasta la fecha, la isla de Mallorca concentra 4,3 millones de euros en ayudas para un total de 1.803 personas beneficiarias; Menorca, cerca de 979.000 euros para 416 personas; Ibiza, más de 441.000 euros para 166 personas; y Formentera, cerca de 82.000 euros para 30 personas.

La convocatoria de ayudas al alquiler de 2025 tiene una dotación global de 9,3 millones, de los que 7,1 millones proceden de fondos estatales a través del Plan Estatal de Vivienda y 2,2 millones corresponden a fondos propios de la Comunidad Autónoma. Estas ayudas cubren hasta el 50% de la renta mensual de la vivienda habitual, con un máximo de 3.000 euros anuales por vivienda.

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, pueden acogerse a estas ayudas alquileres de hasta 900 euros mensuales. El Govern considera que esta cuantía es "insuficiente" en las islas, dada la situación de la vivienda en el archipiélago, y ha trasladado al Gobierno central la necesidad de incrementar este límite en la próxima convocatoria de 2026.

Entre los requisitos para acceder a las ayudas figuran ser titular de un contrato de alquiler de vivienda en Baleares, que la vivienda alquilada constituya la residencia habitual y permanente de la persona solicitante, tener nacionalidad española o residencia legal en España, cumplir los límites de ingresos establecidos, que la renta mensual sea igual o inferior a 900 euros y estar al corriente del pago del alquiler en el momento de la solicitud.