Platges de Comte, Dalt Vila y Cala Bassa, entre las diez principales atracciones de Ibiza, según Tripadvisor

La costa de Ibiza se impone entre los principales atractivos turísticos de la isla. La clasificación de las principales atracciones de Ibiza entre sus visitantes publicada por Tripadvisor sitúa a Platges de Comte en el primer puesto, seguida de la ciudad amurallada Dalt Vila y de otra zona de baño: Cala Bassa.

La lista confirma el peso de las calas y playas en la imagen turística de Ibiza, aunque también deja espacio para el patrimonio histórico, en este caso además declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como los mercadillos y algunos de los paisajes más icónicos de la isla.

Platges de Comte encabeza el ranking de la plataforma, con una puntuación de 4,6 sobre 5 y cerca de 5.000 opiniones. La playa, una de las más conocidas del oeste de Ibiza, aparece como la atracción mejor posicionada de la isla.

En segundo lugar figura Dalt Vila, el conjunto histórico amurallado de Ibiza, también con una valoración de 4,6. La presencia del casco antiguo en los primeros puestos refuerza el peso del patrimonio de Vila entre los visitantes, más allá del atractivo de sol y playa.

Fotografía de Es Vedrá con la luna de fondo. / Antonio García

Es Vedrà, una de las puntuaciones más altas

El tercer puesto es para Cala Bassa, con una valoración de 4,2, seguida de es Vedrà, que alcanza una de las puntuaciones más altas de la lista, con 4,7. El islote, aunque no se puede visitar al estar protegido, mantiene así su fuerza como uno de los grandes símbolos paisajísticos de Ibiza.

La clasificación continúa con el Hippy Market de Punta Arabí y Cala Saladeta, dos propuestas muy distintas pero igualmente vinculadas a la identidad turística de la isla: por un lado, el mercadillo hippy de es Canar; por otro, una de las calas más fotografiadas y frecuentadas del entorno de Sant Antoni.

También aparecen entre las diez primeras atracciones Cala Tarida, el castillo de Ibiza (que realmente se refiere también a Dalt Vila), Cala de Sant Vicent y Benirràs. En conjunto, seis de las diez atracciones principales recogidas en la clasificación son playas o calas, lo que confirma el predominio del paisaje costero en las recomendaciones de los viajeros.

Según la propia plataforma, estas clasificaciones se elaboran a partir de datos como las opiniones de los viajeros, sus puntuaciones, el número de visitas a la página y la ubicación de los usuarios, por lo que pueden variar en función de la consulta.