Nueva iniciativa en el Congreso contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza

Més per Mallorca, integrado en el Grupo Parlamentario de Sumar, defenderá esta semana en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Insularidad una iniciativa que pretende paralizar la ampliación del aeropuerto de Ibiza, a la vez que busca presionar al Gobierno para que Baleares participe en la cogestión aeroportuaria.

Así consta en esta iniciativa, que se votará el próximo jueves en las Cortes Generales, con la que Sumar considera que la ampliación del aeropuerto ibicenco "no responde al interés general ni a la capacidad de carga territorial, social y ambiental de la isla". Desde Aena aseguran que la intención de este proyecto no es aumentar el tráfico de pasajeros, sino modernizar las instalaciones del aeropuerto y adaptarlas a las exigencias de la Unión Europea para tratar al pasaje de fuera del espacio común europeo, delimitado por Schengen.

Precisamente este lunes, Aena, el gestor de las terminales aeroportuarias de interés general, informó de la licitación del contrato de servicios de project management para las actuaciones del proyecto de remodelación del aeropuerto de Ibiza, con un importe de licitación de 16.241.125 euros y un plazo de ejecución de 60 meses. El contrato contempla la gestión integral de los proyectos, desde su planificación hasta la realización de las obras y la puesta en servicio de las nuevas instalaciones.

La iniciativa de Més per Mallorca a través de Sumar buscan "paralizar cualquier procedimiento administrativo, técnico o contractual vinculado al proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza", incluida la "licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto del nuevo diseño funcional del edificio terminal" antes mencionada.

También urgen a revisar el Documento de Regulación Aeroportuaria para el período 2027-2031 antes de su aprobación definitiva y el Plan Director del Aeropuerto, así como impulsar medidas para reducir la capacidad durante la temporada alta para mitigar la presión turística sobre la isla de Ibiza.

En cuanto a la planificación futura del aeropuerto, Més quiere incorporar criterios de capacidad de carga territorial, sostenibilidad ambiental y cohesión social.

Por último, la formación incorporada en Sumar busca forzar al Gobierno a avanzar en la cogestión aeroportuaria que garantice la capacidad efectiva de las instituciones de Baleares, algo que también negocia el País Vasco, Canarias y Cataluña, entre otras regiones.

En cuanto al contrato que acaba de licitar Aena relacionado con este proyecto, incluye, por un lado, la gestión integral y el acompañamiento en todas las actuaciones previstas en el aeropuerto de Ibiza durante el plazo de ejecución, según detalló esta empresa pública en un comunicado de prensa. Esta concesión abarca desde la fase de redacción de los proyectos, su posterior licitación y ejecución de las obras, hasta la puesta en servicio de las nuevas instalaciones.