Música y fuego en la noche más especial del año

El municipio de Sant Joan se prepara para vivir este martes, 23 de junio, una de las citas más esperadas del año. La Nit de Sant Joan vuelve a reunir en el pueblo a vecinos, familias y visitantes de distintos puntos de la isla en una jornada marcada por la música, el fuego, la tradición y las actividades en la calle.

Vecinos y visitantes se citan en Sant Joan en una noche mágica. | | AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

La celebración se desarrollará en diferentes espacios del núcleo urbano de Sant Joan, que durante la tarde y la noche se convertirá en el principal punto de encuentro de las fiestas. La plaza de España, la calle del Ayuntamiento y el aparcamiento situado detrás de la iglesia concentrarán buena parte de la programación preparada para esta jornada, una de las más destacadas del calendario festivo local.

Imagen de archivo de un concierto de Groove Garage. | | TONI ESCOBAR

El Ayuntamiento de Sant Joan ha organizado una noche con propuestas para diferentes públicos y horarios para que todo el mundo pueda disfrutar de sus fiestas. Habrá actuaciones musicales, sesiones de dj, batucada y actos tradicionales. La intención es que el pueblo mantenga durante toda la jornada un ambiente festivo, participativo y abierto, con actividades que permitan disfrutar de la Nit de Sant Joan desde última hora de la tarde hasta la madrugada.

Personas bailando en una edición pasada de la Nit de Sant Joan. | | AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

La música comenzará a sonar a las 19 horas con la actuación de DJ Toni Torres, que será el encargado de abrir la programación musical. A partir de las 21 horas actuará la banda ibicenca Groove Garage, antes de que Aiyé Batucada tome el relevo a las 23 horas.

A medianoche tendrá lugar el tradicional encendido de los Nou Focs, en el aparcamiento situado detrás de la iglesia. Este es uno de los momentos más representativos de la jornada y uno de los actos con mayor valor simbólico dentro de las fiestas de Sant Joan. Los foguerons forman parte de la tradición de esta noche y siguen siendo uno de los elementos que más identifican la celebración en el municipio.

Tras el encendido, la música continuará en diferentes puntos del pueblo. En la plaza de España, DJ Sr. Cardona actuará desde la medianoche y DJ JohnSax tomará el relevo a las 2 horas.

Por otro lado, en la calle del Ayuntamiento, la programación incluirá la actuación de Andy Grandez a las 22 horas y la de Adam Barquin a partir de la una de la madrugada.

Esta distribución permite que la fiesta tenga varios ambientes y que el público pueda moverse por el pueblo y elegir lo que más se adapte a sus gustos durante la noche. La propuesta combina actuaciones para quienes quieran disfrutar de la música en directo, sesiones para alargar la celebración y espacios de encuentro en torno a los actos más tradicionales.

Más allá de la programación, la Nit de Sant Joan tiene un fuerte componente social. Es una noche en la que se encuentran vecinos de diferentes parroquias, generaciones y visitantes que se acercan al norte de Ibiza para participar en una celebración con identidad propia.

Transporte seguro y gratuito

Para quienes deseen acercarse a vivir esta noche especial, el Consistorio ha previsto un servicio gratuito de autobús de ida y vuelta para facilitar el acceso y la movilidad. El servicio funcionará de 22 a 5 horas y el punto de salida está ubicado en el aparcamiento de Sa Plana, situado detrás del restaurante Can Curuné. Esta medida busca favorecer una celebración cómoda y segura, especialmente en una noche en la que se espera una importante afluencia de público.

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La Nit de Sant Joan reúne cada año a vecinos y visitantes en una celebración que forma parte de la identidad local. Es una noche especial porque conecta a distintas generaciones, mantiene vivas tradiciones locales y llena las calles de un ambiente cercano, participativo y festivo, en el que el pueblo vuelve a convertirse en punto de encuentro para todos.