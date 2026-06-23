Turismo
Primera mesa técnica en Ibiza para mejorar la movilidad vinculada a los hoteles
El encuentro busca reforzar la coordinación entre instituciones, empresas turísticas y operadores de transporte
La primera reunión de la Mesa Técnica de Movilidad e Infraestructuras Hoteleras se ha celebrado este martes en el Consell de Ibiza, presidida por el director insular de Transportes, Roberto Algaba, con el objetivo de "analizar y mejorar la movilidad vinculada a las infraestructuras hoteleras" de la isla.
Esta mesa de trabajo nace, según informa el Consell en un comunicado, para fomentar la coordinación entre las administraciones públicas, el sector turístico y los diferentes agentes implicados en la movilidad relacionada con los establecimientos hoteleros.
Durante el encuentro se han abordado, añade la institución, "diferentes cuestiones sobre la movilidad en los establecimientos hoteleros, las necesidades actuales del sector y las posibles medidas para optimizar los desplazamientos, reforzar la seguridad vial y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible".
En esta primera reunión han participado representantes de Palladium Hotel Group, la Federación Insular del Taxi (Fitie), la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Vibra Hotels, Sagalés y Atradif (Asociación de Transporte Discrecional de Eivissa y Formentera), así como técnicos del Consell de Ibiza.
El objetivo es mejorar la movilidad de la isla
Esta es la primera de las diferentes mesas técnicas sectoriales que se constituirán en el marco de la Mesa de Movilidad del Consell de Ibiza. En este caso, la mesa se ha centrado en las actividades turísticas y las infraestructuras hoteleras, con el objetivo de identificar necesidades, plantear propuestas de mejora y reforzar la coordinación entre los diferentes agentes implicados.
Las conclusiones, propuestas y recomendaciones que se deriven de los trabajos de estas mesas, serán "elevadas a la Mesa de Movilidad, que tendrá un marcado carácter ejecutivo" y contará con la "participación activa de los sectores implicados para convertir los acuerdos adoptados en actuaciones concretas que contribuyan a mejorar la movilidad de la isla", destacan desde el Consell en el comunicado.
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