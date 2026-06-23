Que las asociaciones de guardias civiles se hayan apresurado a rebajar la euforia por el envío de más refuerzos este verano a Ibiza. Los representantes de los agentes se quejan del continuo vaivén de efectivos que vienen a las islas a hacer las prácticas pero en cuanto pueden se marchan. Piden que se trabaje para fidelizar a las plantillas y eso pasa por aumentar los pluses para que los agentes puedan encontrar viviendas y vivir dignamente en las islas. Como ejemplo ponen Formentera, que se había anunciado que se cubrirían plazas que finalmente quedarán vacantes precisamente por el problema de la vivienda.

Llama la atención

El nuevo retraso en el traslado de basuras de Ibiza a Mallorca para su incineración, que debería haber comenzado ayer lunes, pero que se ha aplazado unos días más por problemas de logística y burocráticos. De todas formas, el presidente del Consell de Ibiza señaló que está previsto que empiece este jueves o, a más tardar, el próximo lunes. Se comenzará poco a poco para ver cuál es la forma más eficiente de llevar a cabo el transporte, que se hará en camiones, con los residuos embalados y a bordo de un barco de Baleària.