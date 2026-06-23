'Lady Esther', el yate clásico renovado de Vicente Boluda que navega por Ibiza

Frente a es Cubells, en aguas de Ibiza, fondea estos días el 'Lady Esther', un superyate de más de 60 metros de eslora que no solo llama la atención por su tamaño, sino también por la historia de su propietario: Vicente Boluda Fos, magnate marítimo valenciano, expresidente fugaz del Real Madrid y uno de los grandes empresarios del sector naval en España.

El barco, valorado en torno a 40 millones de euros, lleva el nombre de su mujer, Esther Pastor Tomás, a quien Boluda quiso rendir homenaje rebautizando una embarcación con varias vidas anteriores. Antes de convertirse en Lady Esther, el yate navegó con otros nombres, entre ellos Hanse, Insignia y Lou Spirit.

'Lady Esther', el superyate del expresidente del Real Madrid Vicente Boluda. / Super Yacht Times

Construido en Alemania en 1979 por Elsflether Werft, el yate ha experimentado una transformación profunda en los últimos años. La reforma, realizada en los astilleros Damen Maaskant, ha permitido alargar la embarcación desde sus cerca de 50 metros originales hasta superar los 60 metros actuales. También se ha ampliado parte de su superestructura de aluminio y se han añadido nuevas cubiertas abiertas, entre ellas un solárium con un gran jacuzzi contemporáneo.

La renovación ha convertido al Lady Esther en un clásico actualizado: mantiene la elegancia de un yate con décadas de historia, pero incorpora comodidades propias de las embarcaciones más modernas. Sus interiores fueron rediseñados para ofrecer un confort de lujo y una integración más avanzada de la tecnología a bordo. La embarcación tiene capacidad para alojar hasta 15 huéspedes.

Una de las cubiertas exteriores de 'Lady Esther'. / Yacht Charter Fleet

Detrás del yate está uno de los empresarios valencianos más poderosos. Vicente Boluda es el propietario de Boluda Corporación Marítima, grupo con sede en Valencia y una de las mayores compañías de remolque del mundo. La empresa, que nació de una pequeña actividad familiar, acabó convirtiéndose bajo su dirección en un gigante marítimo con presencia internacional, cientos de remolcadores y operaciones en puertos de varios continentes.

Boluda también es conocido por su breve pero recordado paso por la presidencia del Real Madrid. Socio del club desde 1998, llegó al cargo el 16 de enero de 2009 tras la dimisión de Ramón Calderón y permaneció al frente de la entidad hasta el 1 de junio de ese mismo año, cuando Florentino Pérez regresó a la presidencia.

Vicente Boluda Fos / Fernando Bustamante - Levante

Su mandato fue corto, pero dejó una frase que lo persiguió durante años. Antes de una eliminatoria de Champions contra el Liverpool, Boluda pronosticó que el Real Madrid ganaría "con un chorreo". El desenlace fue muy distinto: el equipo blanco acabó eliminado tras una dura derrota en Anfield, y aquella expresión se convirtió en una de las anécdotas más recordadas de su paso por el club.

Ahora, lejos del Bernabéu y del ruido del fútbol, el nombre de Boluda vuelve a asomarse al Mediterráneo a través del Lady Esther, un yate que combina historia naval, lujo contemporáneo y un gesto personal: llevar en la popa el nombre de la mujer del empresario.

Anclado frente a es Cubells, el Lady Esther se suma estos días al paisaje de grandes embarcaciones que frecuentan Ibiza durante la temporada.

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