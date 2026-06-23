Jornada intensa para los Bomberos de Ibiza con tres intervenciones en Vila, Jesús y Sant Antoni

Los Bomberos de Ibiza han llevado a cabo este martes tres intervenciones diferentes en distintos puntos de la isla, concretamente en Dalt Vila, Jesús y Sant Antoni, según han informado a través de su cuenta oficial en la red social X.

La primera actuación tuvo lugar a las 10.27 horas en un restaurante de Dalt Vila, donde los efectivos acudieron tras declararse un incendio de origen eléctrico en la cocina del establecimiento. Al llegar los efectivos, el fuego estaba aparentemente extinguido, aunque no controlado, y había humo en la cocina.

Los bomberos aseguraron la zona, ventilaron el local y comprobaron con una cámara térmica que no existían puntos calientes ni riesgo de propagación del fuego. En el operativo intervino una autobomba con cuatro bomberos y según afirmaron desde el Parque Insular, no hubo personas heridas.

Horas después, a las 13.57, los servicios de emergencia se desplazaron hasta la rotonda de Jesús para intervenir en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados un turismo y un camión. Los bomberos trabajaron para separar ambos vehículos y facilitar así la liberación del conductor del coche, que había quedado atrapado.

Tampoco en este suceso se registraron heridos ni fue necesaria asistencia sanitaria, aunque colaboraron sanitarios y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. En esta intervención participaron una autobomba y cinco bomberos.

Finalemente, la tercera salida de la jornada fue a las 14.24 horas hacia Sant Antoni, donde se registró un incendio con humo, sonidos de explosiones y cortes de luz en unos generadores de alta tensión situados en los bajos de un edificio residencial de la calle Soletat. En este caso, los efectivos actuaron de forma coordinada con la compañía suministradora de electricidad para controlar el fuego y asegurar la instalación. En el operativo intervino una autobomba con cuatro bomberos y tampoco se registraron heridos.