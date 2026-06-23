IEE: "Ibiza y Formentera se han convertido en una teta que todo el mundo exprime mientras dé leche"

El Institut d’Estudis Eivissencs volvió a aprovechar este martes la Nit de Sant Joan para lanzar un manifiesto reivindicativo en defensa de la tierra, la lengua y el futuro de las Pitiusas. La fiesta, celebrada en es Cubells, alcanzó este año su 56ª edición y tuvo como uno de sus momentos centrales la lectura del texto por parte de Joana Tur Planells, vocal de la entidad.

El manifiesto incluyó una de las imágenes más contundentes de los últimos años: «Eivissa y Formentera se han convertido en una teta que todo el mundo quiere exprimir mientras dé leche». Con esta frase, el IEE denunció el modelo de crecimiento y explotación turística de las islas, al considerar que grandes corporaciones y organismos públicos ven las Pitiusas como «una caja registradora» de la que obtener beneficios sin tener en cuenta sus consecuencias sociales, ambientales y culturales.

La entidad recordó que desde 1971 la Nit de Sant Joan del IEE no es solo una celebración festiva, con música, fuego y tradición, sino también una cita para reclamar unas islas «más sostenibles y ligadas a su gente». En este sentido, el texto defendió que el tiempo ha dado la razón a muchas de las reivindicaciones planteadas en los 55 manifiestos anteriores.

El Institut d’Estudis Eivissencs advirtió de que el crecimiento «desmesurado» que sufren Ibiza y Formentera ha derivado en problemas ya visibles, como la dificultad de acceso a la vivienda, la falta de agua, la pérdida de biodiversidad, el desarraigo, la saturación de servicios como la sanidad, los problemas de tráfico, la degradación del paisaje, el aumento de la delincuencia, la privatización de tramos de costa y mar o las fiestas ilegales que impiden el descanso de los vecinos.

El manifiesto también fue crítico con las propuestas de construir miles de nuevos pisos en diferentes municipios, una medida que, según la entidad, supondría «un grave error» porque haría crecer todavía más «la bola de la masificación». Frente a ello, el IEE reclamó una acción conjunta y planificada para desacelerar la industria turística y la construcción.

«La única solución buena es decrecer voluntariamente», sostuvo el texto, que pidió a la sociedad y a los gobernantes que sean las propias islas quienes pongan los límites, ya que, según advirtió, las grandes corporaciones «no los tienen». En este punto, la entidad valoró de forma positiva medidas como la limitación de entrada de vehículos implantada por los consells de Ibiza y Formentera, aunque reclamó que sea solo una primera pequeña paso seguida de muchas más.

El manifiesto también cargó contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza impulsada por Aena, que el IEE interpretó como otro intento de hacer crecer el negocio «a costa de más masificación» y del bienestar de la población. En la misma línea, recordó la construcción del dique de Botafoc, donde ahora coinciden cruceros, y la pérdida de la concesión del Club Náutico de Ibiza, como ejemplos de decisiones tomadas con criterios económicos.

Defensa de la lengua

La lengua catalana ocupó también un lugar destacado en el texto. El IEE denunció que es atacada por quienes deberían defenderla e ignorada por quienes explotan la isla, y criticó que el Govern balear permita ejercer como profesor sin conocimientos de catalán. La entidad vinculó esta situación al deterioro general del patrimonio histórico, natural y cultural, y citó como ejemplo la situación de las lagartijas, «ya casi extinguidas por la pasividad de las instituciones».

Pese al tono crítico, el manifiesto reivindicó la fiesta como espacio de encuentro y celebración. «La reivindicación no está reñida con la fiesta», señaló el texto antes de llamar a mantenerse activos para que Ibiza y Formentera sigan siendo islas agradables para vivir.

La fiesta de la Nit de Sant Joan del Institut d’Estudis Eivissencs se celebró en el aparcamiento próximo a la iglesia de es Cubells, con actividades tradicionales, el concierto del grupo Arredefolk, la lectura del manifiesto, la presentación de la canción del Concurs Nit de Sant Joan, ‘No ho semblava’, de Juanjele. La noche culminó con el correfoc a cargo de la colla de bruixes i dimonis Es Mals Esperits y el encendido del fogueró.