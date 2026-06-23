Versos, fotos y relatos para cerrar el curso de Filosofía y Letras en la UIB

La Facultad de Filosofia y Letras ha celebrado una nueva edición de los 'Jocs Florals' con motivo de la clausura del curso académico y coincidiendo con los días próximos al solsticio de verano. La cita se concibe como un espacio de reconocimiento y promoción de la literatura, las artes y la música, expresiones esenciales en el ámbito de las humanidades.

Durante el acto se entregaron los premios de los 'II Jocs Florals' y se dieron a conocer las obras galardonadas en las modalidades de ensayo, poesía, relato breve y fotografía. El certamen tiene como objetivo fomentar la creatividad y la reflexión académica entre los estudiantes de los grados de Historia del Arte, Geografía, Historia, Lengua y Literatura Españolas, Lengua y Literatura Catalanas, Estudios Ingleses, Filosofía y Trabajo Social, además de promover su participación en distintas formas de expresión artística e intelectual.

Inspirado en la tradición de los Juegos Florales, el concurso impulsa la diversidad de géneros literarios y creativos y está dirigido al alumnado matriculado en alguna de las titulaciones de grado de la Facultat durante el curso académico vigente.

Tras la entrega de premios, el 'Collegium Musicum' ofreció el concierto de verano, con un repertorio variado que incluyó obras de P. I. Chaikovski, R. Strauss, J. Ramírez, E. Whitacre, A. Piazzolla, G. Marks y A. Jachaturián.

El Collegium Musicum es un conjunto instrumental de cámara surgido en la Facultad de Filosofia y Letras por iniciativa de profesores y estudiantes. Su objetivo es ofrecer conciertos a lo largo del curso académico y acercar a la comunidad universitaria repertorios de diferentes épocas y estilos, desde el barroco hasta la música contemporánea.

Relación de premiados

En la modalidad de ensayo, el premio fue para Anelia Crehuet Dilyanova, estudiante del grado de Trabajo Social, por la obra 'Del welfare state al patchwork state: cuidado, precariedad laboral y burnout profesional en la intervención del trabajo social'.

El galardón de fotografía lo ganó Gabriel Belli Vázquez, del grado de Lengua y Literatura Españolas, por la obra 'El precio del turismo'. En poesía, el premio fue para Daniel Martínez Bauzá, también estudiante del grado de Lengua y Literatura Españolas, por 'Nueva nube de formas'. Asimismo Fàtima Castelló Barea, del grado de Historia del Arte, fue reconocida en la modalidad de relato breve por la obra 'Escribo por ti'. La modalidad de traducción quedó desierta en esta edición. El jurado estuvo integrado por cinco profesores en activo de la Facultad, especialistas en distintas áreas de la expresión cultural vinculadas al certamen.