Una subasta solidaria permitirá vivir el eclipse solar desde una suite de lujo en Ibiza

Nobu Hotel Ibiza Bay ha anunciado el lanzamiento de una subasta internacional para disfrutar de una experiencia exclusiva con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. La propuesta, integrada en el programa 'Beyond the Sun', permitirá a los ganadores alojarse en la Royal Suite del establecimiento y vivir una estancia personalizada coincidiendo con uno de los fenómenos astronómicos más esperados.

La experiencia se desarrollará del 11 al 14 de agosto de 2026 y estará vinculada al eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno que, según destaca el hotel, no volverá a verse en Ibiza hasta el año 2135. Además, la estancia coincidirá con la lluvia de Perseidas del día 13, configurando un escenario singular para la observación del cielo balear.

Los ganadores de la puja se alojarán durante tres noches en la Royal Suite, un espacio de 289 metros cuadrados que combina la privacidad de una villa ibicenca. La suite cuenta con zonas interiores y exteriores, terrazas con jacuzzi, vistas panorámicas al Mediterráneo, piezas de arte local y rituales de bienestar personalizados.

Suite Presidencial Ibiza Bay. / Nobu Hotel Ibiza Bay

Un embajador personal

La propuesta incluye un embajador personal dedicado, encargado de acompañar a los huéspedes durante toda la estancia y de adaptar cada detalle en tiempo real. Entre las actividades previstas figuran una navegación privada para observar el eclipse y la lluvia de estrellas, una masterclass de sushi bajo el cielo nocturno, una cena 'Celestial Chef’s Table' a bordo de un yate o en la terraza de la suite, y una experiencia 'Taste of Agave' centrada en tequilas seleccionados.

El programa también incorpora rituales de bienestar como sanación sonora en cueva, sesiones de breathwork, pilates reformer y terapias acuáticas inspiradas en el 'Watsu japonés'.

“Queríamos crear algo tan extraordinario como el momento que se vivirá en el cielo de Ibiza”, explica Álvaro Gutiérrez. “Esta subasta ofrece la forma más personal y elevada de descubrir Beyond the Sun: una estancia que se adapta de manera intuitiva a cada huésped, ya busque calma, transformación o celebración”.

La puja ganadora incluye alojamiento para tres adultos y un niño, tres noches en la Royal Suite, experiencias gastronómicas y de bienestar, una caja ritual del eclipse creada por artistas locales, una colección limitada de Nobu Hotel Ibiza Bay x True Tribe y unas Nike Air Force 1 personalizadas en exclusiva para esta experiencia.

La subasta ya está activa, con pujas desde 50.000 euros y opción de compra directa por 100.000 euros. Los fondos recaudados se destinarán a Ibiza Preservation, organización dedicada a la conservación del entorno natural de la isla.