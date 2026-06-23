Ibiza preserva su legado musical: nace un repositorio digital de 'sonades' tradicionales en YouTube

La Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa ha publicado un nuevo proyecto de preservación y difusión del patrimonio musical de Ibiza. La iniciativa consiste en un amplio repositorio de sonades tradicionals interpretadas por distintos sonadors ibicencos, disponible a través de su canal de YouTube, @federaciodecolles.

Con el objetivo de garantizar la conservación, la documentación y el acceso universal a este legado, la entidad ha inaugurado un canal propio en YouTube que funcionará como archivo digital permanente y espacio de difusión de estas piezas musicales tradicionales.

Según ha explicado la federación, hasta ahora los recopilatorios de sonades existentes presentaban importantes limitaciones. En muchos casos, las grabaciones eran antiguas, ofrecían una calidad de sonido reducida o incluían un número limitado de piezas. Además, el acceso a este material solía depender de la compra previa de libros acompañados de un CD, una circunstancia que restringía su alcance entre el público interesado.

De esta manera, la institución asegura que el nuevo repositorio digital abierto elimina estas barreras y pone a disposición de cualquier persona un fondo sonoro gratuito, accesible y de libre consulta desde cualquier lugar. La iniciativa aprovecha las herramientas digitales actuales para "facilitar la difusión de un patrimonio cultural de gran valor para Ibiza".

En esta primera fase, el canal ya reúne 196 grabaciones, gracias a la colaboración altruista de varios sonadors de la isla, entre ellos Miquel Serra Escandell, Vicent Cardona ‘Frit’, Pere Costa ‘Planes’ y José Tur ‘Manyà’. La Federación ha agradecido públicamente su participación en esta iniciativa y su contribución a la preservación de la música tradicional ibicenca.

La Federación invita a toda la ciudadanía, así como a las personas interesadas en la cultura popular y la música tradicional, a escuchar y descubrir este archivo sonoro único, que aspira a convertirse en una referencia para la conservación, investigación y divulgación de las sonades tradicionales de Ibiza.