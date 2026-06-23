El Govern pide al Estado abrir este verano el Museo Arqueológico de Dalt Vila

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern balear, Jaume Bauzá, ha reclamado al Ministerio de Cultura una salida para la sede histórica del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) en Dalt Vila, cerrada desde hace 16 años y pendiente todavía de una solución definitiva que permita su reapertura.

Bauzá trasladó esta petición este martes en Madrid al secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, en una reunión en la que el Govern pidió compromisos firmes y calendarios de inversión para equipamientos culturales de titularidad estatal gestionados por la comunidad autónoma. En el caso de Ibiza, el conseller puso sobre la mesa la situación del Museo de Dalt Vila y solicitó una apertura provisional para este mismo verano.

La sede histórica del MAEF, situada en la plaza de la Catedral de Dalt Vila, acumula años de cierre pese a las actuaciones de restauración ya realizadas en la Capella de Sant Salvador y la antigua Universitad de Ibiza. Según el Govern, aunque la comunidad ha asumido la restauración del edificio, la falta de redacción del nuevo proyecto de obras por parte del Ministerio impide avanzar hacia una reapertura estable.

Una petición municipal que sigue generando debates

El Ejecutivo autonómico también ha pedido al Estado una respuesta formal a la solicitud del Ayuntamiento de Ibiza para recuperar el uso del espacio. Esta petición municipal ha generado debate en los últimos meses, especialmente tras la reivindicación de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, que pidió al Consistorio que justificara su intención de recuperar la titularidad de la sede de Dalt Vila.

La reclamación de Bauzá llega poco después de que el MAEF haya reabierto parcialmente estos espacios mediante visitas guiadas a la exposición 'Quan les parets ens parlen', una muestra sobre los trabajos de restauración y estudio histórico-arqueológico realizados en los últimos años en la Capella de Sant Salvador y la Universidad de Ibiza. La iniciativa, impulsada con motivo del Día Internacional de los Museos, permite acceder de forma limitada y con reserva previa a unos edificios que forman parte de la historia del museo desde sus orígenes.

El MAEF recuerda que la cesión de uso de estos inmuebles por parte del Ayuntamiento de Ibiza permitió instalar el museo en Dalt Vila y consolidar una institución fundada por el Estado en 1907, tras el impulso de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. La muestra actual incluye imágenes, un vídeo explicativo y un eje cronológico sobre la historia del museo, además de documentación sobre las intervenciones realizadas por arqueólogos, historiadores, arquitectos y restauradores.

Acelerar las reformas de la fachada

Durante la reunión en Madrid, Bauzá también planteó la necesidad de acelerar las obras de reforma de la fachada de la sede de Puig des Molins del MAEF, por motivos de imagen y seguridad. Esta actuación afecta a la otra gran sede del museo, vinculada a la necrópolis púnica, uno de los espacios patrimoniales más relevantes de Ibiza.

Según el Govern, la reapertura de la sede de Dalt Vila requiere una respuesta del Ministerio tanto en materia de seguridad como de climatización y museografía. Mientras no llegue el proyecto definitivo, el Ejecutivo balear plantea habilitar una solución provisional que permita recuperar para vecinos y visitantes un espacio patrimonial cerrado hace más de decada y media.