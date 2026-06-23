Más de 30 jóvenes de Ibiza al rescate de la posidonia en la bahía de Portmany

Más de 30 jóvenes participarán este verano en el Programa de Voluntariado Ambiental ‘Estim sa Badia’, impulsado por la Asociación Salvem sa Badia de Portmany, que ha comenzado esta semana en Sant Antoni. La iniciativa está dirigida a alumnado de secundaria y bachillerato y tiene como objetivo realizar estudios relacionados con la biodiversidad, evitar fondeos sobre posidonia y desarrollar distintos talleres formativos.

Al igual que en la pasada edición, los participantes de ‘Es Voluntaris de sa Badia’ estarán operativos durante seis semanas, del 22 de junio al 31 de julio, en horario de 15.30 a 19.30 horas. Cada grupo, formado por entre cinco y seis personas, permanecerá una semana en el proyecto bajo la coordinación de la educadora ambiental de Guardianes de la Mar, Elisa Langley.

Durante su participación, los jóvenes realizarán controles de fondeo y documentarán las incidencias que se produzcan. También llevarán a cabo muestreos de biodiversidad, adquirirán conocimientos sobre especies marinas, crearán contenido audiovisual educativo, aprenderán fotografía submarina y participarán en acciones formativas sobre áreas protegidas y seguridad marítima.

Pegatinas de buenas prácticas en el mar

Además, los voluntarios distribuirán pegatinas con ejemplos de buenas prácticas en el mar y realizarán encuestas a los ocupantes de las embarcaciones sobre gestión de residuos, aguas grises, conocimiento de especies y espacios protegidos, entre otros aspectos.

Según recuerda Salvem sa Badia, en la edición del año pasado los voluntarios revisaron 172 embarcaciones y la mitad de ellas estaban fondeadas sobre posidonia. Las encuestas realizadas revelaron, además, que la mitad de los participantes no tenía conocimientos sobre la posidonia ni sobre los espacios protegidos. La asociación también señala que menos del 60% desconocía las distancias legales para el vaciado de aguas grises y negras.

El proyecto se desarrolla mientras permanece activo el Servicio de Vigilancia de Posidonia del Govern, que comenzó el pasado 1 de junio. Sin embargo, desde Salvem sa Badia consideran que la cantidad de embarcaciones mal fondeadas detectadas durante el verano de 2025 evidencia la necesidad de incrementar la prevención, los controles y las políticas disuasorias.

Se desconoce el valor ecológico de la posidonia

La asociación sostiene que la protección práctica de la posidonia no está a la altura de su valor ecológico, reconocido por distintos decretos y leyes de protección. También incide en que las personas que alquilan embarcaciones deben recibir información clara sobre la posidonia y los espacios protegidos.

El voluntariado es gratuito y cuenta con la colaboración de diversas entidades y establecimientos. Entre ellos, Salvem sa Badia destaca la aportación del Club Nàutic Sant Antoni, que proporciona la embarcación con la que operan los voluntarios, material náutico, instalaciones y el aula donde se imparte la formación teórica.

También colaboran distintos establecimientos de la zona, que aportan productos o descuentos para la merienda diaria de los participantes. Los jóvenes recibirán además premios en forma de bautismos de buceo o jornadas con atracciones acuáticas. El material didáctico procede de Observadores del Mar y de las Reservas Naturales de es Vedrà, es Vedranell y los islotes de Poniente, y también se han donado gorras para los voluntarios.

Este año, el programa ‘Es Voluntaris de sa Badia’ está financiado en parte mediante una subvención del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tramitada por la alianza de custodia marina 'Alamar', que agrupa a entidades de protección ambiental de Baleares y Canarias, entre ellas Salvem sa Badia de Portmany.