Ibiza reúne a 70 sanitarios para analizar la resistencia a los antibióticos

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) ha celebrado este martes en el Hospital Can Misses la tercera edición de la Jornada Final PROA, el Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos, un encuentro que ha reunido a alrededor de setenta profesionales sanitarios con el objetivo de compartir experiencias, actualizar conocimientos clínicos y reforzar las estrategias para un uso racional de los antibióticos.

La jornada ha contado con la participación de especialistas en medicina familiar, microbiología, farmacia hospitalaria, enfermería y otras disciplinas. Tras tres ediciones, la cita "se consolida como un espacio de referencia para la formación continuada y la mejora de la atención al paciente", según indican desde el ASEF.

El encuentro comenzó con la inauguración institucional a cargo del director gerente de la sanidad pública de Ibiza y Formentera, el doctor Eduardo Escudero. A continuación, los farmacéuticos Marina Peláez, coordinadora PROA en Atención Primaria, y Fernando Becerril, coordinador PROA del Hospital Can Misses, expusieron las principales novedades del programa en el Área de Salud.

El control de infecciones

Uno de los primeros bloques estuvo dedicado a la experiencia del control de infecciones en el Hospital de Manacor, con la ponencia titulada 'La historia detrás del Hand Hygiene Excellence Award', impartida por las enfermeras Catalina Florit y María Catalina Pou, quienes compartieron los factores que han contribuido a mejorar la higiene hospitalaria.

La jornada, siempre según el Área de Salud, también incluyó el análisis de casos clínicos complejos relacionados con el manejo de infecciones. Entre ellos se abordaron infecciones protésicas crónicas por Staphylococcus epidermidis no operables, bacteriemias asociadas a catéter periférico y la optimización del tratamiento antimicrobiano en hospitalización a domicilio.

En este apartado participaron Joanna Rueda, MIR de Medicina Familiar y Comunitaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera; Jennifer Rodríguez, MIR de Medicina Interna del Hospital Can Misses; Ana Pons, farmacéutica interna residente; y Mario García Lezcano, coordinador de la Unidad de Hospitalización a Domicilio. La mesa estuvo moderada por Julio Ospino, MIR de Medicina Familiar y Comunitaria y miembro del Grupo PROA de Atención Primaria, y por Adrián Mateo, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y referente del Grupo PROA de Atención Primaria.

Enfermedades tropicales

Durante la segunda mitad de la jornada se desarrolló un bloque dedicado a la patología infecciosa tropical de interés para el entorno sanitario. En él se trataron cuestiones como la leishmaniasis, las picaduras de garrapatas en Baleares, la esquistosomiasis en Atención Primaria y la diarrea del viajero.

Estas ponencias, añaden desde el Área de Salud, fueron impartidas por los especialistas Daniel Virseda, Valenska Arellano, Susana Munuera Arjona, Javier Arranz y Paula Martí Ortega, que aportaron una visión práctica basada en la evidencia científica y en la experiencia clínica.

El encuentro se completó con una actividad de "carácter innovador y lúdico", el 'Bingo PROA': repasando conceptos, dirigida por Paola Guerrero, Julio Ospino y Marina Peláez, con el objetivo de "reforzar los conocimientos adquiridos de una forma dinámica.

La jornada ha sido organizada por un comité multidisciplinar formado por profesionales del ámbito hospitalario y de Atención Primaria, entre ellos Fernando Becerril, Marina Peláez, Julio Ospino, Paola Guerrero y Susana Ramón, integrantes también del comité científico junto a otros especialistas del Área de Salud.

Desde el Área de Salud destacan que el programa PROA mantiene su compromiso con la optimización del uso de antimicrobianos, la reducción de resistencias bacterianas y la mejora de la seguridad del paciente, aspectos considerados fundamentales en el contexto sanitario actual.

A lo largo de este año, el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha dedicado dos jornadas y trece sesiones formativas al uso prudente de antimicrobianos, un ámbito clave para la calidad asistencial y la prevención de resistencias.