Premios para los alumnos que destacan por esfuerzo y notas en Baleares

La conselleria de Educación y Universidades ha convocado los Premios para los Alumnos de Educación Primaria y los Premios para los Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de las Islas Baleares correspondientes al curso 2025-2026. Ambas convocatorias se publicaron en el BOIB número 78, de 20 de junio de 2026.

El objetivo de estos galardones es reconocer el esfuerzo personal, la dedicación, la capacidad de superación y el rendimiento académico del alumnado de los centros educativos de Baleares.

En el caso de Educación Primaria, podrán optar a los premios los alumnos de sexto curso que hayan superado esta etapa educativa y sean merecedores de un reconocimiento especial por su esfuerzo personal, la dedicación demostrada para superar dificultades o el rendimiento académico mantenido a lo largo de toda la etapa.

Hasta dos candidaturas por centro

Cada centro participante podrá proponer a un alumno, mientras que los centros con más de dos líneas podrán presentar hasta dos candidaturas. La selección se realizará a partir de las propuestas formuladas por los equipos docentes de sexto de Primaria, a criterio de los tutores y con el visto bueno de la dirección del centro.

Las candidaturas deberán tramitarse a través de la herramienta GestIB entre el 22 y el 30 de junio de 2026.

En cuanto a los premios dirigidos al alumnado de Secundaria, la convocatoria contempla dos modalidades: los premios al esfuerzo personal y los premios al rendimiento académico excelente.

Los premios al esfuerzo personal están destinados a los alumnos propuestos para obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2025-2026 que hayan destacado por su dedicación, constancia y capacidad de superación. Los centros podrán presentar un máximo de uno, dos o tres alumnos, en función del número de estudiantes matriculados en cuarto año. En este caso, las candidaturas deberán presentarse también mediante el GestIB entre el 25 de junio y el 3 de julio de 2026.

Calificación excelente

Por su parte, los premios al rendimiento académico excelente reconocerán a los alumnos que hayan finalizado cuarto de Secundaria con calificación de excelente en todas las materias cursadas y una nota media igual o superior a 9,5 puntos.

La relación de alumnos merecedores de este reconocimiento será elaborada por el Servicio de Ordenación Educativa de la Direcció General de Formación Profesional y Ordenación Educativa a partir de los datos registrados en el GestIB, una vez que los centros hayan cerrado las actas de evaluación final.

El número máximo de premios será igualmente de uno, dos o tres alumnos por centro, según el número de estudiantes matriculados en cuarto de Secundaria.

Tanto en el caso de los premios de Primaria como en las dos modalidades de Secundaria, los alumnos distinguidos recibirán un diploma acreditativo expedido por la Conselleria d’Educació i Universitats en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y trayectoria académica.