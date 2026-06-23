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Una fiesta desde casa

Una fiesta desde casa | VICENT MARÍ

Una fiesta desde casa | VICENT MARÍ

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El evento ‘Portside’ fue un éxito de público el domingo en el puerto de Ibiza, por lo que los djs Luciano, Bruz y Bedouin se anotaron el primer triunfo del verano que acaba de empezar. Además, los residentes en la zona que aparecen en la foto pudieron disfrutar de la fiesta desde una tribuna improvisada.

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