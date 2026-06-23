Fanny Tur, directora de la biblioteca de Can Ventosa: «Antoni Marí no ha recibido por parte de Ibiza todo el reconocimiento que se merece»

La primera entidad cultural de Ibiza que invitó a Antoni Marí Muñoz, más conocido como Toni Marí, a colaborar en un acto fue la Biblioteca Municipal de Vila, la misma que le rendirá homenaje este jueves, 25 de junio, a las 20.15 horas con un recital poético y musical. El dato lo revela su directora, Fanny Tur, cuando habla del momento en que conoció en persona al escritor ibicenco, fallecido el pasado 23 de marzo a los 81 años en Barcelona, la ciudad en la que residía. «Cuando lo llamé para participar en un evento hará unos 30 años, me dijo que era la primera vez que una institución de Ibiza le pedía colaborar en algo», explica.

Esa anécdota dice mucho para Tur, que considera que desde las Pitiusas no se ha reivindicado lo suficiente la figura de este ibicenco internacionalmente reconocido y premiado, que, aunque se fue joven de la isla, nunca perdió la conexión con su tierra natal. «Creo que un intelectual de primerísimo nivel como él no ha recibido por parte de Ibiza todo el reconocimiento que se merece y ya no hablo a nivel institucional sino cultural», subraya antes de mencionar otros acontecimientos de la isla en los que se implicó el autor en las últimas décadas.

Toni Marí, recuerda Tur, participó en 2001 en la presentación de los galardones de la primera edición del Premi de relats curts Joan Castelló. Asimismo, en 2013 fue el encargado de cerrar un ciclo de lecturas poéticas organizado por el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE). La institución dirigida por Elena Ruiz Sastre también rindió honores en 2023 al doctor y catedrático emérito de Teoría del Arte con un simposio dedicado a su figura, en el que se abordaron sus múltiples facetas como ensayista, poeta, narrador y profesor universitario.

«En 2014 se convirtió en el escritor del mes de junio en la Biblioteca Municipal d’Eivissa coincidiendo con su setenta aniversario», apunta Tur que, además, hace referencia a artículos que publicó en la revista ‘Eivissa’, del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), como el titulado ‘Les irreals imatges’, fechado en 1973.

En la biblioteca Can Ventosa, señala por otra parte, los libros más leídos de Antoni Marí son ‘El vas de plata i altres obres de misericòrdia’ y ‘Entspringen’, dos de las obras del escritor ibicenco que la directora señala como sus favoritas, junto a ‘Han vingut uns amics’ y ‘El camino de Vincennes’.

El homenaje

Fanny Tur adelanta algunos detalles sobre el homenaje que le han preparado para este jueves, en el que participarán cinco personas que tuvieron «una vinculación muy directa con Marí», empezando por su hermano Joan Murenu.

El popular cantautor, uno de los fundadores del mítico grupo ibicenco UC, tiene pensado interpretar un poema de Toni Marí que musicó hace tiempo, ‘Palau d’hivern’, que forma parte del poemario ‘Un viatge d’hivern’. Cuenta que este tema «lo tuvo que retocar varias veces» hasta que su hermano mayor le dio el visto bueno. «Era una persona muy exigente consigo misma y con los demás y un gran intelectual», subraya al hilo de la anécdota.

Antoni Marí, en el simposio que le dedicó el MACE en 2023. / VICENT MARI

Rescatando episodios de infancia, cuando compartían habitación, Joan Murenu relata que fue su hermano, «un gran lector» el que le animó a empezar a leer. «El primer libro que me recomendó fue el ‘Lazarillo de Tormes’», señala .

En el recital musical y poético en la sala Jordi Joan Riquer de la biblioteca de Can Ventosa intervendrá otra familiar del autor ibicenco, la escritora Carme Balanzat, prima hermana, que, adelanta, tiene la intención de leer un poema del libro ‘El desert’. «Al vivir fuera de Ibiza desde muy joven, el contacto con él fue puntual, aunque cuando me fui a estudiar a Barcelona iba muy a menudo a su casa y el vínculo se estrechó un poco más. Siempre fue un primo muy querido por todos», comenta.

Como adelanta ella misma, la escritora Neus Riera Balanzat, que conocía a Marí de siempre porque los dos vivían en Vara de Rey y tenían vínculos familiares, hablará el jueves de su amistad y del Toni ibicenco.

«Todo un referente»

Bartomeu Ribes, en representación de los poetas de la isla, explicará lo que ha supuesto, en su caso, la figura de Marí. «Para mí era un referente absoluto en el aprendizaje de la escritura y de lo que es el trabajo, tan inseguro y complicado, de estar cerca de los libros. Lo conocí de joven a través de unos amigos de Ibiza cuando él ya estaba en Barcelona. Luego, cuando venía a pasar los veranos en la isla, en su casa de Can Pere Ric, a veces, nos encontrábamos. Conversar con él era una lección», asegura.

Ribes destaca entre los hitos de la carrera de Marí, la publicación en 1979 de ‘L’entusiasme i la quietud’, una antología del romanticismo alemán; y la aparición poco después de ‘Preludi’, el inicio de una trayectoria poética que alcanzó uno de sus momentos más álgidos con ‘Un viatge d’hivern’, obra con la que obtuvo en 1989 el Premio Nacional de la Crítica.

«Para mí la mayor aportación de Toni es el ensamblaje que hizo entre la poesía como método vivencial y el ensayo, con su dedicación absoluta al estudio de lo que han hecho los demás y a la pedagogía de lo que es la estética», resalta el poeta ibicenco.

Aunque todavía no se ha decidido por completo, su idea en el recital es leer algún fragmento de ‘Preludi’ y dar algunas pincelada sobre sus ensayos y sus últimas obras.

«El tercer hermano gemelo» de Parcerisas

En este acto tampoco podía faltar un gran amigo suyo, Francesc Parcerisas, que reside en Barcelona, pero que está estos días en Ibiza. Tal era la sintonía y la conexión que tenían que el poeta catalán, que nació también en 1944, lo considera su «tercer hermano gemelo». Recuerda que lo conoció poco después de llegar a Ibiza en 1972 gracias a Llanos Lozano, profesora de filosofía en el instituto Santa María. A partir de ahí fraguaron una amistad que ha durado toda la vida.

Juntos escribieron a cuatro manos a finales de los 70 ‘Ombra i llum: variacions sobre un tema romàntic (1977-1978)’. Empezaron con un poema que escribió Toni Marí que Parcerisas reversionó y, sin darse cuenta, surgió esta obra de la que nunca han tenido claro «quién escribió qué».

«Introdujo la reflexión filosófica, sobre todo estética, en la disciplina literaria»

Juntos también trabajaron en uno de sus últimos proyectos, «un intercambio de correos electrónicos que iniciaron en 2022 para intentar construir juntos un discurso epistolar». Aquella iniciativa quedó a medias. Les dio tiempo a intercambiarse «cuatro o cinco correos», el primero es obra de Toni Marí. Se trata de un texto inédito de dos páginas que Parcerisas leerá en la biblioteca de Can Ventosa. Además, tiene pensado recitar un poema propio titulado ‘Variació sobre una variació antiga’, dedicado a su amigo e inspirado, aunque no explícitamente, en la casa que el autor ibicenco tenía en la isla, Can Pere Ric.

«Era una persona en cierto modo singular, en el sentido de que era un creador, pero también un intelectual y un profesor, que dedicó muchas horas a la enseñanza , primero en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego en Pompeu Fabra. No creó escuela, porque no creo que le interesase, pero tuvo y tiene muchos discípulos que le adoran», asegura sobre su figura. «Él introdujo una cosa muy poco habitual que es la reflexión filosófica, sobre todo estética, en la disciplina literaria», añade.

Un trabajador «incansable»

El también traductor y crítico literario catalán destaca de su amigo que «fue un gran divulgador y colaborador del pintor y escultor Antoni Tàpies, entre otras muchas cosas» porque Marí «era una persona con muchos intereses dentro del campo de la cultura, ya fueran las artes plásticas, la música o la literatura».

Parcerisas resalta, asimismo, la faceta del ibicenco como director editorial. «Fundó y dirigió ‘Nuevos Textos Sagrados’, un sello creado con Tusquets Editores que es una de las dos o tres colecciones de poesía más importantes que existen en España», afirma. «Toni contribuyó a crear un canon de la poesía en lengua castellana contemporánea, mientras él escribía en catalán por otra línea», reseña.

Además de una persona de «cultura extraordinaria, muy leída y con una memoria extraordinaria», Parcerisas describe a su gran amigo como alguien «muy concienzudo y perfeccionista», capaz de hacer hasta catorce versiones de un libro, como ocurrió con una novela filosófica cuyo título provisional era ‘Evo y Virginia’ que no se ha publicado nunca.

Otra de las cualidades que resalta de Marí es que «era «un trabajador incansable», incluso estando de vacaciones. El poeta catalán recuerda que cuando su tercer hermano gemelo visitaba Ibiza se llevaba consigo un baúl lleno de libros y se dedicaba a leerlos y a estudiarlos con fruición, aparte de pasear, ir a la playa y debatir con sus amigos a la sombra de un algarrobo en Can Pere Ric.