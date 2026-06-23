Diversión para los más pequeños

Las fiestas patronales de Sant Joan tienen este año una jornada especialmente pensada para los más pequeños. Este viernes 26 de junio, el programa reúne varias actividades infantiles para que las familias puedan disfrutar de una tarde completa en el pueblo, con propuestas sencillas, participativas y adaptadas al ambiente de verano.

Castillos hinchables. | | JOAN F. RIBAS

La primera cita será a las 19 horas en el patio de la escuela, donde se celebrará una fiesta de la espuma y un espectáculo de burbujas. La actividad está pensada para que los niños puedan jugar, refrescarse y compartir un rato divertido en un espacio conocido para muchas familias. Será, además, una buena oportunidad para que los más pequeños vivan las fiestas desde el juego y la convivencia.

Imagen de archivo de actividades infantiles. | | JOAN F. RIBAS

Más tarde, a las 21 horas, la plaza de Espanya acogerá una sesión de cine infantil a la fresca, una propuesta muy adecuada para las noches de verano en Ibiza. La plaza se convertirá así en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y niños, que podrán disfrutar de una actividad tranquila después de una tarde de juegos.

El sábado 4 de julio, de 9.30 a 13 horas, la piscina municipal celebrará una jornada de puertas abiertas con hinchables. Además, el viernes 24 de julio, a las 20 horas, los porches de la iglesia serán el escenario de la presentación del libro infantil ‘Les emocions que ens envolten’, de Verónica Pérez. Después habrá merienda y juegos.

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Con estas actividades, el Consistorio facilita que las familias también puedan disfrutar de las fiestas y que los niños tengan un papel protagonista dentro de la programación.