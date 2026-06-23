Los diez alojamientos más baratos en Ibiza para la noche del eclipse: desde 166 euros para dos personas

Dormir en Ibiza la noche del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no baja de los 166 euros para dos adultos que no hayan hecho aún su reserva, según una búsqueda realizada este martes en Booking para una noche, del 12 al 13 de agosto y los resultados ordenados según el precio.

La opción más económica que aparece en la búsqueda es el Hotel Florencio Ibiza, en Sant Antoni, con una habitación doble con dos camas individuales por 166 euros, impuestos y cargos incluidos. El establecimiento cuenta con una puntuación de 8,2 sobre 10 y más de 2.500 comentarios en la plataforma.

Le siguen el Cisne By Nest Hostel, también en Sant Antoni, con una habitación doble con balcón por 171 euros; y el Hostal Restaurante Pou des Lleó, en Sant Carles, con habitación doble con vistas al mar por 177 euros y desayuno incluido. Este último es, además, el mejor valorado entre los diez alojamientos más baratos que aparecen en la búsqueda, con una puntuación de 8,9.

Más de 200 euros por noche

Sant Antoni concentra buena parte de las opciones más asequibles para esa fecha, pero hay otros alojamientos aún con precios económicos. Además del Hotel Florencio Ibiza y el Cisne By Nest Hostel, figuran en la lista el AzuLine Hostal Dinamarca, por 185 euros; el Hostal Sunset Ibiza, por 205 euros; el Aparthotel Vibra Bay, por 215 euros con desayuno incluido; y The Blue Apartments-Adults Only, por 223 euros.

Fuera de Sant Antoni, la búsqueda incluye Apartamentos Albertos, en Santa Eulària, por 204 euros; Hotel Club Can Jordi, en Cala Llenya, por 214 euros; y Coordenadas Ibiza, en el centro de Ibiza ciudad, por 221 euros.

Los precios corresponden a una búsqueda concreta en Booking y pueden variar en función de la disponibilidad, las condiciones de reserva y la evolución de la demanda. La fecha coincide con la noche del eclipse solar previsto para el 12 de agosto de 2026, un fenómeno que ha incrementado el interés por los alojamientos en la isla y otras opciones para disfrutar de este fenómeno.