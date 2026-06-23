Sucesos
Detenido en Ibiza por intentar matar a otro hombre y amenazar a la Policía con un cuchillo de cocina
La víctima, que presentaba heridas en la zona parietal y en el labio, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario
La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras agredir a otro varón con un arma blanca.
Los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio en una vivienda que ambos okupaban ilegalmente, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa. El presunto agresor atacó a la víctima con un arma blanca y le causó varias heridas en la zona parietal y en el labio, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.
Tras las primeras pesquisas, los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana desplegaron un dispositivo que permitió localizar al presunto autor del ataque horas después en el punto en el que vive de okupa.
Amenaza a los agentes
Según el comunicado policial, al ver a los agentes, el hombre les amenazó con un cuchillo de cocina. Finalmente, la patrulla consiguió que depusiera su actitud antes de proceder a su detención. El arrestado está acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y será puesto a disposición del juzgado de guardia.
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