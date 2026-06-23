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'La Cucaracha' se cuela en el Teatro Pereyra para hacer bailar a Ibiza todo el verano

La "fiesta revelación de Madrid" llega a la sala histórica de Ibiza los sábados de julio, agosto y septiembre con música latina en directo, djs, baile y "una comunidad que lleva año y medio llenando pistas en Madrid y Puerto Rico"

Cartel oficial de 'La Cucaracha' en el Teatro Pereyra.

Cartel oficial de 'La Cucaracha' en el Teatro Pereyra. / Fran Domingo

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Teatro Pereyra incorpora este verano a su programación una de las propuestas más destacadas de la nueva escena latina. La sala histórica de Ibiza ha anunciado ‘La Cucaracha’ como su residencia estrella de la temporada, con citas todos los sábados de julio, agosto y septiembre.

Nacida en Madrid y consolidada en apenas año y medio como "una de las fiestas más queridas del circuito latino", ‘La Cucaracha’ llega ahora a Ibiza con una fórmula que combina música en directo, sesiones de dj, baile y una comunidad fiel que ya ha llenado pistas en Madrid y Puerto Rico, informan desde el mítico teatro ibicenco.

'La Cucaracha', en una de sus presentaciones.

'La Cucaracha', en una de sus presentaciones. / Fran Domingo

La propuesta se caracteriza por "entender la música tropical como un territorio vivo, actual y sin jerarquías". En sus sesiones conviven la salsa brava, el merengue, la bachata, la plena, el boogaloo, el reggaetón clásico, el afro house y otros sonidos urbanos, en una misma pista y con un espíritu claramente colectivo.

Una celebración común

Uno de los rasgos distintivos de la fiesta, apuntan desde Teatro Pereyra, es "la desaparición de la barrera entre el escenario y la sala. Ya sea a través de una orquesta, un dj set o un momento de baile compartido, ‘La Cucaracha’ busca integrar al público en una celebración común".

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'La Cucaracha', en una de sus presentaciones.

'La Cucaracha', en una de sus presentaciones. / Fran Domingo

La residencia se suma a la nueva etapa de Teatro Pereyra, que esta temporada ha presentado WHO, un concepto que "reúne alta gastronomía, artes escénicas y música bajo un mismo techo". Los sábados, tras el espectáculo, ‘La Cucaracha’ tomará el relevo para prolongar la noche con "una propuesta festiva centrada en los ritmos latinos y la participación del público". ‘La Cucaracha’ arrancará el sábado 4 de julio con su gran opening. Las entradas están disponibles en la página web oficial de Teatro Pereyra.

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