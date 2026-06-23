Es Berrugàs, la nueva criatura de fuego de más de dos metros que debuta en Ibiza en la Nit de Sant Joan

La colla de dimonis i bruixes Es Mals Esperits de Ibiza celebra esta noche de Sant Joan su 20º aniversario con la presentación de su primera bèstia de foc, Es Berrugàs, una escultura articulada que representa a un barruguet gigante y que se incorporará a partir de ahora a las actuaciones de la colla, especialmente en el lanzamiento de fuego de los correfocs.

La celebración tendrá lugar en es Cubells, el mismo lugar donde comenzó la trayectoria de la agrupación, dentro de la fiesta itinerante que cada año organiza el Institut d’Estudis Eivissencs.

Es Berrugàs ha sido creado en su estructura técnica por el herrero Jordi Vicent Marí, Vinyes, mientras que el escultor Pablo Martínez, profesor de la Escola d’Art d’Eivissa, ha sido el responsable de su forma exterior. Jonathan Marí Thomas ha diseñado la indumentaria de la figura.

Es Berrugàs, la nueva bèstia de foc de Ibiza que debutará en la Nit de Sant Joan / Colla Es Mals Esperits

Inspirada en la imagen del barruguet de la tradición mitológica ibicenca, la nueva bèstia de foc supera los dos metros de altura pese a estar encorvada. Su esqueleto interno articulado le permite realizar diferentes movimientos de brazos y cabeza, mientras que el cuerpo ha sido elaborado en fibra para dotarlo de mayor realismo. La figura está preparada para lanzar fuego desde 21 puntos diferentes situados en la espalda, los cuernos, las orejas, las rodillas, los codos y las manos.

En la presentación de Es Berrugàs, realizada pocas horas antes de su primera actuación, participaron sus autores, así como el presidente de la colla, Xicu Marí; el vicepresidente, Xavi Prats; el cap de colla, David Abellán; y Anna Prats en representación de los Esperitrons, la batucada que acompaña las actuaciones de los dimonis.

Es Berrugàs junto a sus creadores. / Colla Es Mals Esperits

Xicu Marí destacó que "a la colla de Ibiza le faltaba una bestia y queríamos que fuera una figura tradicional de la cultura ibicenca".

Por su parte, Pablo Martínez afirmó que está "muy orgulloso de la confianza que han depositado en él para realizar esta figura, que quiere arraigar en la cultura ibicenca". El escultor explicó además que su inspiración surgió de la recopilación de rondalles de Joan Castelló Guasch, "en las que muy a menudo aparece la relación entre el barruguet y el dimoni", y añadió que la figura ha podido realizarse gracias a la ayuda de numerosas personas.

Jordi Vicent Marí destacó, por su parte, "la buena sintonía entre todos los que han participado en la elaboración de la figura".