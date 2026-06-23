CCOO recuerda que el absentismo laboral en Ibiza y el resto de Baleares es el más bajo de toda España

"Notamos que la gente está con cargas de trabajo que no puede asumir y que afecta a su salud", asegura Carmen María Carmona, secretaria general de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) de Baleares, este lunes en una rueda de prensa en la sede del sindicato. "Sí que hay más bajas, pero ¿cómo quieres que la gente llegue a julio y agosto? Es que no es solo el trabajo: hay madres, sobre todo jóvenes, que no dan abasto, porque hay que darles de comer a los críos y no te dejan conciliar", añade Consuelo López, secretaria general de este sindicato en las Pitiusas.

"Somos la comunidad autónoma con menor índice de absentismo laboral de toda España", recalca Carmona. Y apunta un dato: "En España está en el 7% y en las Baleares, en un 6%", a pesar de que la problemática se cuela en reuniones y consejos empresariales, como la reciente Asamblea General de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef). Estos datos los han sacado el Observatorio Contra el Absentismo y por la Productividad, del que CCOO no forma parte.

Diferencia entre absentismo y baja laboral

Carmona destaca además que Baleares es una de las comunidades autónomas "donde menos bajas se cogen", aunque recuerda que el absentismo no es "una baja médica, ni las horas sindicales, no es un permiso retribuido". "Es un discurso de derechas que se está utilizando para que llegue a los compañeros y que, si estás enfermo, te critiquen porque no vienes a trabajar", reitera Carmona.

"Absentismo es cuando tú decides no presentarte al trabajo porque has salido de fiesta o por lo que sea, por algo que no tenga una justificación", recuerda la sindicalista. Y finaliza recordando que "las bajas médicas ni siquiera las elige el trabajador a dedo, las firma un médico".