Camilla, de Ibiza, gana 'Masterchef'

“Emocionadísima y relajadísima”. Así confesaba Camilla, la concursante de Ibiza, aunque nacida en Italia, afrontar el duelo final de 'Masterchef', en el que se enfrentó a quien ha sido su gran amiga durante todo el programa: Annie. “¡Te quiero!”, se gritaron la una a la otra antes de situarse, cada una, en su cocina para preparar su menú, que llevó a la italiana afincada en Ibiza a la victoria. La final fue especialmente emocionante para ella, ya que, además de sus hijos y su marido la acompañaron sus padres, que no tienen buena relación y a los que veía juntos por primera vez en diez años.

La italoibicenca fue la primera en ponerse la ansiada chaquetilla. La consiguió en la primera prueba, donde los cuatro finalistas (Annie, Camilla, Carlota y Chambo) tuvieron que seguir al chef, una de las pruebas más exigentes del programa, y replicar un plato de Oriol Castro, de Disfrutar. Unas cremas de verduras puestas en el plato como si fueran óleos de una paleta de pintor.

"Un sueño cumplido"

Con lo dura que ha pretendido ser durante el programa, Camilla comenzó el programa llorando. Al ver la chaquetilla que se escondía en la caja misteriosa afloraron las lágrimas. “Tengo ganas de probármela”, comentó Camilla, que afirmaba que el corazón se le estaba saliendo del pecho. Estar ya en el último programa suponía, para ella “un sueño cumplido” y una “mejora personal”. “Lo he dado todo desde el principio”, afirmaba antes de confesar que sus lágrimas eran de felicidad, algo que sólo había experimentado con el nacimiento de sus hijos. Tras las semanas en el programa se siente “otra”: “Me he quitado el maquillaje y la rabia, no me avergüenzo de lo que he vivido”.

Camilla y Annie, durante el duelo final de 'Masterchef'. / RTVE

A punto de comenzar con las cremas de verduras prometía estar “mirando y escuchando a tope. Superconcentrada”. No comenzó muy bien. Lavó los calçots a pesar de que Castro dijo que no era necesario y, en otro momento, confundió la preparación de remolacha con la de lombarda. “Estoy muy estresada. Siempre estoy en crisis. Muchos habrían tirado la toalla. Yo no”, confesaba.

La actitud de Camilla, de espaldas al chef y con algunos problemas con los gramajes, ponía de los nervios a Pepe Rodríguez, uno de los jueces. Marta Sanahúja, sin embargo, apostaba por ella: “Camilla siempre sorprende”. Algo que se confirmó en el momento del veredicto. Camilla fue la primera en presentar su plato a los jueces, acompañados de Castro y de la ganadora de la última edición de ‘Masterchef Celebrity’, Mariló Montero.

“Estoy temblando”, afirmó la aspirante mientras hacía las quenelles de sus ocho cremas de verduras. “Lo peor ya ha pasado”, trataba de tranquilizarla Castro. La italiana bautizó su plato como ‘Los colores de mi vida’. “Me he sentido muy perdida”, reconocía. “Te he visto perdida, pero sabía que lo sacarías”, le dijo Jordi Cruz, una idea en la que abundó Sanahúja. Oriol Castro destacó que se había sorprendido por el resultado, las texturas. “Espectacular”, zanjó. “Yo no confío tanto en ti, pero eres la bomba, has replicado el plato fielmente y voy a tener que empezar a confiar en ti”, señaló Pepe a Camilla, a la que Mariló Montero dijo: “Todos nos perdemos, pero no nos hundimos”.

Los jueces visitan a Camilla durante el cocinado del duelo final. / RTVE

Cuando pusieron las chaquetillas sobre la mesa, los nervios recorrieron a los finalistas, aunque, por las valoraciones de los jueces, todos parecían tener claro que la primera en ponérsela y pasar al duelo final sería la de Ibiza. Cuando Castro dijo su nombre, saltó, gritó y se abrazó a sus compañeros. “Ven aquí, jefa”, le dijo Rodríguez, que le puso la chaquetilla. “La vida es maravillosa, pensaba que no iba a superar el programa cinco”, afirmó antes de reconocer que lo más duro estaba siendo estar separado de sus hijos, pero que valía la pena. Ya en ese momento adelantaba que se veía en el duelo final con Annie: “Hemos tenido una manera muy parecida de vivir el programa, no hay celos ni envidia, estamos cocinando, nos duele todo y seguimos”.

Duelo final contra su gran amiga en el programa: Annie

Su deseo se cumplió y fue su gran amiga la que, tras una exigentísima prueba en el restaurante de Quique Dacosta, se hizo con la segunda chaquetilla. La compenetración y la amistad sincera entre ambas se pudo ver en plena prueba final. Se animaron la una a la otra e, incluso, en un momento de bajón de Annie, Camilla la abrazó y la ayudó.

La italiana afincada en Ibiza preparó un menú homenaje a los lugares de su vida, entre ellos, la isla: guisat de peix con sashimi de mero, ñoquis con ricotta y parmesano y corteza de queso y, de postre, una versión del mel i mató.

“Veo más centrada a Camilla”, afirmó Pepe Rodríguez en los primeros compases de la prueba, cuando las participantes aún desconocían que, además de los tres jueces, probaría y juzgaría sus platos Joan Roca, el chef de El Celler de Can Roca. Cuando entró a las cocinas, ambas enloquecieron. La tensión alcanzó su punto más caliente cuando faltaban diez minutos para que se acabara el tiempo. Ninguna de las dos tenían claro llegar a tiempo.

Cuando los jueces cantaron la cuenta atrás para el “manos arriba”, Camilla y Annie se abrazaron y, de nuevo, lloraron. “Estoy muy satisfecha”, confesaba la ibicenca.

Un menú que recorre Ibiza, Italia y Catalunya

Annie presentó su primer plato, dedicado a sus padres, que la adoptaron: una menestra de verduras con un bocadito de patatas a la riojana. Camilla ofreció a los jueces su guisat de peix modernizado. “Para el mal, el mar, para el bien también”, afirmó al presentar su plato, que confesó que le daba “miedo” porque nunca cocina con pescado. “Quiero empezar con Ibiza”, indicó, el lugar en el que encontró al amor de su vida y la libertad. Un guisat de peix con una leche de tigre, un crujiente de arroz y aceite de clorofila. “Quería mostrar lo potente, lo fresca y lo picante que soy”, comentó sobre el plato, dedicado a su marido que, en la galería, no podía dejar de llorar.

Camilla, recibe el trofeo junto a su hijo Thiago. / RTVE

“Es un triple salto mortal del que acabas de pie. Me gusta ese juego de puntas de sierra, ese sabor del socarrat funciona muy bien”, detalló Joan Roca antes de que Pepe Rodríguez afirmara que estaba “extraordinariamente bien hecho” y Jordi Cruz calificara el plato como “muy sesudo” y “de una madurez” insólita. Sanahúja, por su parte, destacó lo que le gusta arriesgar a la italiana y la pasión que pone.

Con el plato principal, los ñoquis, viajó a Italia, la ciudad donde nació y de donde escapó con una familia rota. Un plato que le granjeó piropos como “por la puerta grande”, “espectacular”, “impecablemente bien resuelto”, “plato ganador”… Aunque la valoración más especial fue la de Pepe Rodríguez: “Qué grande eres, cabrita. Es un platazo de alta cocina italiana. Esto no son ñoquis, son buñuelos etéreos. Pero hay algo mejor, el peso que te has quitado de la mochila. Eres una mujer nueva”.

El postre derritió a los jueces. Y eso que se atrevió con un mel i mató, un postre catalán a pesar de haber tres catalanes en el jurado. O, como le llamó el propio Pepe Rodríguez, “el comando butifarra”. Un mel i mató con un praliné de avellana, aire de romero, ganache de mató y chocolate blanco, un panal de masa de galleta “y mucho amor y mucha miel”. Un postre dedicado a la familia de su marido y a sus propios hijos a los que dirigió unas sentidas palabras.

La italiana afincada en Ibiza celebra su victoria rodeada de su familia y compañeros del programa. / RTVE

“Has elevado este postre a postre de restaurante”, afirmó Jordi Cruz mientras que Joan Roca lo calificó de “espectacular” antes de afirmar que podría estar en un tres estrellas Michelin. “Si me tapo los ojos creo que estoy en El Celler de Can Roca”, destacó Rodríguez, que le dijo: “Tienes todo el talento del mundo y la fuerza para llegar a donde te dé la gana”. Una idea que abundó en las palabras de Delicious Martha, que dijo que era “un ejemplo” como mujer y que su paso por ‘Masterchef’ es “el inicio de algo muy grande”. “Pedazo de menú”, comentó antes de marcharse a deliberar.

De nuevo en el plato, con las dos finalistas abrazadas y en la peseta central, la que normalmente ocupan los jueces, estos dieron su veredicto: “¡Camilla!”.