Sant Josep llega a un acuerdo para abrir dos aparcamientos gratuitos en Cala d'Hort
Los nuevos aparcamientos gratuitos estarán operativos en un plazo de 10 a 15 días y el Consistorio asumirá los costes de mantenimiento
IB3
Los visitantes que acuden estos días a Cala d’Hort continúan encontrando dificultades para estacionar sus vehículos. El aparcamiento que se utilizó el verano pasado, y que gestionó el Ayuntamiento de Sant Josep, permanece cerrado, por lo que muchos conductores dejan sus coches donde consideran que no causan molestias; muchos de ellos en los arcenes de la carretera.
Después de meses de negociaciones infructuosas, el Ayuntamiento ya cuenta con la autorización de los propietarios de dos parcelas, diferentes a la del año pasado, donde prevé habilitar nuevos espacios de estacionamiento. Según IB3, estas zonas podrían entrar en funcionamiento en un plazo de entre 10 y 15 días. El Consistorio alquilará ambos terrenos por alrededor de 14.000 euros.
El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, señala a la televisión pública que uno de los aparcamientos se ubicará en el cruce de la carretera de Cala d’Hort con la vía hacia Cala Vedella, mientras que el segundo se situará junto a este espacio. "Hoy mismo firmé la autorización para poder hacer los aparcamientos. Al final tendremos un aparcamiento con un coste similar al que teníamos el año pasado", ha declarado Roig.
El alcalde también reiteró que el Ayuntamiento no negociará con la propiedad que cerró el aparcamiento utilizado la pasada temporada. Según explicó, los propietarios adoptaron esta medida para presionar con el objetivo de cobrar por estacionar, una actividad que actualmente no cuenta con autorización.
Los nuevos aparcamientos serán gratuitos y el Ayuntamiento asumirá los costes de limpieza y mantenimiento con cargo a las arcas municipales, según recoge IB3.
El Ayuntamiento ya anunció la pasada semana a Diario de Ibiza que estaba buscando otros posibles terrenos donde habilitar un espacio de para que estacionen las cientos de personas que suelen acudir a diario a esta zona; también para ir a la playa y disfrutar de los restaurantes.
Mientras tanto, el Ayuntamiento y el Consell anunció el pasado viernes que se habilitará una línea de autobús que pase por Cala d'Hort, que se había quedado sin transporte público tras la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses. Esta solución podría aliviar el problema del transporte hasta la cala, a la espera de una solución en materia de aparcamiento que vuelva a garantizar la afluencia de turistas en uno de los puntos más turísticos de la isla.
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