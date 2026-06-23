Las bibliotecas de Ibiza no encuentran proveedor de libros infantiles y cómics

El Ayuntamiento de Ibiza ha dejado desierto uno de los tres lotes del contrato para el suministro de libros destinados a las bibliotecas municipales de Can Ventosa y Can Botino. En concreto, no se ha presentado ninguna oferta para el lote número 2, reservado a libros ilustrados, libros de arte, álbumes ilustrados, novela gráfica, cómic, manga y libros de materias y de ficción infantil y juvenil.

El contrato tiene un valor estimado total de 59.994 euros y un presupuesto base de licitación de 62.393 euros, impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de dos años. El anuncio de adjudicación fue publicado este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El lote que ha quedado sin adjudicar contaba con un valor estimado de 19.998 euros y un presupuesto base de licitación de 20.797 euros. La Mesa de Contratación propuso formalmente declararlo desierto “a la vista de que no se han presentado ofertas”.

El acta no detalla en este punto la tipología concreta de libros asignada a los lotes 1 y 3, aunque sí recoge las ofertas presentadas. En el lote 1 concurrió Vicent Marí Costa, de Llibreria Mediterrània, con un descuento del 10% sobre el precio de venta fijo al público. Además, ofreció 11 años de experiencia del personal coordinador del contrato y mejoras ambientales, como el uso de papel reciclado y embalajes reutilizables.

En el lote 3 se presentaron dos ofertas. Librería Hipérbole propuso un descuento del 10% y aportó como mejora disponer de web propia con catálogo y posibilidad de realizar búsquedas y pedidos ‘online’. Por su parte, Nova Area ofreció el mayor descuento, un 15%, y acreditó 21 años de experiencia del coordinador del contrato. Ambas empresas incluyeron también compromisos ambientales en el suministro.

Solicitud de subsanaciones

La Mesa aceptó la documentación administrativa de los tres licitadores, aunque les requirió que subsanaran distintos aspectos. A Llibreria Mediterrània y Nova Area les pidió certificados sobre la experiencia del coordinador propuesto, mientras que a Librería Hipérbole le solicitó una memoria sobre la web, el catálogo y el sistema de pedidos ‘online’, además de documentación sobre el papel reciclado y el sistema logístico.

El procedimiento se ha tramitado como abierto simplificado, con presentación electrónica de ofertas. Las empresas solo podían optar a un lote y cada licitador podía resultar adjudicatario de un máximo de uno. Los criterios de adjudicación otorgan un peso del 70% a la oferta económica y del 30% a otros criterios evaluables mediante fórmula matemática.