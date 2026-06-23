Fiestas en Ibiza
'El Baile del Verano' llega a Cala de Bou con música gratis para los jóvenes de Ibiza
El evento juvenil de Sant Josep reunirá conciertos, sesiones de DJ y otras actividades el 15 de agosto
El Ayuntamiento de Sant Josep, a través del departamento de Juventud, organizará el próximo 15 de agosto 'El Baile del Verano', una propuesta musical y de ocio dirigida especialmente a los jóvenes del municipio y de toda la isla que se celebrará en el Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou, entre las 18 y la 1 horas, con entrada libre y gratuita.
El evento forma parte del ciclo 'Sol Post a s’Oli Jove' y se vincula a la celebración del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada año el 12 de agosto. La jornada, según explica el Ayuntamiento de Sant Josep, quiere consolidarse como una cita de referencia para el público joven con una propuesta que combina música en directo, sesiones de DJ y diferentes espacios de ocio en un entorno a primera línea de mar.
El concejal de Juventud, Xicu Ribas, ha destacado que "desde el Ayuntamiento seguimos apostando por ofrecer alternativas de ocio de calidad para los jóvenes del municipio, con una propuesta gratuita y abierta a todo el mundo que combina música, convivencia y un ambiente inmejorable". El concejal ha añadido que "'Sol Post a s’Oli Jove' se ha consolidado como una de las citas destacadas del verano y queremos que siga siendo un espacio de encuentro y diversión para los jóvenes de Ibiza".
'El Baile del Verano' contará con las actuaciones en directo de Soge Culebra, Chema Rivas y Cero, tres artistas destacados del panorama musical actual, según señala el Consistorio. Además, la fiesta se completará con las sesiones de los dj Juan Moreno, Tonificado y Sexky, que pondrán ritmo a una jornada pensada para disfrutar de la música y el ambiente festivo.
La oferta se complementará con una zona de food trucks, actividades y market, con el objetivo, según el Ayuntamiento, de crear un espacio de convivencia y participación para los jóvenes y el conjunto de la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en la industria de la electrónica de Ibiza por la muerte de Leticia van Riel tras un accidente de tráfico en la isla
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: 'Que alguien me ahogue en el agua
- Adiós a Congelados Ca'n Paya: 40 años de tradición familiar y productos artesanales en Ibiza
- Gracias, señor ladrón de Ibiza
- Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
- La Ibiza que cerró la persiana: los comercios más añorados de la isla
- Barrios de Ibiza: Vuelve a abrir sus puertas el bar de este centro social