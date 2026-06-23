El Ayuntamiento de Sant Josep, a través del departamento de Juventud, organizará el próximo 15 de agosto 'El Baile del Verano', una propuesta musical y de ocio dirigida especialmente a los jóvenes del municipio y de toda la isla que se celebrará en el Auditori Caló de s’Oli, en Cala de Bou, entre las 18 y la 1 horas, con entrada libre y gratuita.

'El Baile del Verano' llega a Cala de Bou con música gratis para los jóvenes de Ibiza / Ayuntamiento de Sant Josep

El evento forma parte del ciclo 'Sol Post a s’Oli Jove' y se vincula a la celebración del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada año el 12 de agosto. La jornada, según explica el Ayuntamiento de Sant Josep, quiere consolidarse como una cita de referencia para el público joven con una propuesta que combina música en directo, sesiones de DJ y diferentes espacios de ocio en un entorno a primera línea de mar.

El concejal de Juventud, Xicu Ribas, ha destacado que "desde el Ayuntamiento seguimos apostando por ofrecer alternativas de ocio de calidad para los jóvenes del municipio, con una propuesta gratuita y abierta a todo el mundo que combina música, convivencia y un ambiente inmejorable". El concejal ha añadido que "'Sol Post a s’Oli Jove' se ha consolidado como una de las citas destacadas del verano y queremos que siga siendo un espacio de encuentro y diversión para los jóvenes de Ibiza".

'El Baile del Verano' contará con las actuaciones en directo de Soge Culebra, Chema Rivas y Cero, tres artistas destacados del panorama musical actual, según señala el Consistorio. Además, la fiesta se completará con las sesiones de los dj Juan Moreno, Tonificado y Sexky, que pondrán ritmo a una jornada pensada para disfrutar de la música y el ambiente festivo.

La oferta se complementará con una zona de food trucks, actividades y market, con el objetivo, según el Ayuntamiento, de crear un espacio de convivencia y participación para los jóvenes y el conjunto de la ciudadanía.