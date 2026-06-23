La Aemet prolonga dos días más la alerta amarilla por la ola de calor en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha prolongado dos días más la alerta amarilla por altas temperaturas en Ibiza y Formentera. El aviso, que comenzó el domingo, se mantendrá activo hasta el jueves, con lo que las Pitiusas encadenarán cinco jornadas consecutivas en alerta por calor.

Según la previsión de la Aemet, la alerta estará vigente este martes, miércoles y jueves en la franja de mayor riesgo, entre las 12 y las 20 horas, por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 36 grados.

La semana continuará marcada por el ambiente plenamente veraniego, el cielo despejado y la ausencia de precipitaciones. La previsión de la Aemet refleja una probabilidad de lluvia del 0% durante los próximos días en Ibiza y Formentera, con temperaturas máximas previstas de 32 grados este martes, 31 el miércoles y el jueves, 29 el viernes, 31 el sábado y 30 el domingo.

Las mínimas también se mantendrán elevadas, con 23 grados este martes y miércoles, 21 el jueves, 20 el viernes y 21 grados durante el fin de semana. Además, el índice ultravioleta será muy alto, con valores de 9 durante buena parte de la semana y de 10 el viernes.

La temperatura más alta del año

El episodio de calor llega después de una jornada especialmente intensa en las Pitiusas. Sant Antoni registró este lunes 37 grados, la temperatura más alta en lo que va de año en Ibiza. También se alcanzaron 35 grados en Sant Joan, 34 en Vila y 31 en el aeropuerto de Ibiza. En Formentera, la máxima fue de 30 grados.

La Aemet prevé viento flojo a moderado de componente este y sureste durante los próximos días. Ante la persistencia del calor, se recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y extremar la precaución con personas mayores, menores, enfermos crónicos y trabajadores al aire libre.