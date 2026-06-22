Vivienda en Ibiza: un "monoambiente polivalente" por 1.400 euros desata la ironía en las redes sociales

La creadora de contenido Le petit patito, que analiza viviendas y anuncios inmobiliarios, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras publicar un vídeo sobre un piso en alquiler en San Antoni. El inmueble, de 35 metros cuadrados, se anuncia por 1.400 euros al mes.

Durante su recorrido, muestra un bajo exterior que concentra salón, cocina y dormitorio en una única estancia. El espacio cuenta con dos camas individuales situadas junto a la sala de estar, una cocina equipada de estilo industrial y una lavadora integrada en el ambiente principal.

La autora del vídeo centra buena parte de sus comentarios en la distribución del inmueble. Según explica, un único paramento vertical delimita la cocina del resto de la vivienda. El suelo de baldosa ocupa toda la estancia, desde la zona de descanso hasta el área de cocina.

Con su habitual tono irónico, la creadora describe algunos elementos del mobiliario como un "sofá estilo campanadas de 1998", una "nevera de marca anónima" o unas sillas con una doble función: servir tanto para comer como para acumular ropa o trapos de cocina. También destaca la presencia de colchas de inspiración étnica y una mesa protegida con hule.

El vídeo incluye además una explicación detallada de la distribución. Las camas gemelas ocupan uno de los extremos del estudio, mientras que un armario queda parcialmente bloqueado por una mesilla. Frente a él aparece la mesa principal y, junto a la cocina, las dos sillas que protagonizan varias de las bromas de la publicación.

El baño constituye una de las pocas estancias independientes de la vivienda. La estancia dispone de bañera completa, ventana y termo eléctrico. La creadora lo define con humor como un baño "estilo campanadas de 1976".

La publicación acumula numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionan la relación entre el tamaño del inmueble y el precio del alquiler. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el coste de la vivienda en Ibiza, uno de los mercados inmobiliarios más tensionados de España.