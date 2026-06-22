Grandes tenedores y pisos por reformar ya se ofrecen para entrar en el programa Lloguer Segur

La decisión del Govern de ampliar el abanico de viviendas que van a poder sumarse al programa Lloguer Segur comienza a dar sus frutos, y agentes de la propiedad inmobiliaria tienen ya ofertas de grandes tenedores y de casas vacías pendientes de reforma cuyos propietarios están intentando que pasen a ese alquiler bonificado, según destaca el presidente del colegio oficial que agrupa a este colectivo en las islas, José Miguel Artieda. Pese a ello, considera que estos cambios van a permitir que a este plan para poner casas vacías en el mercado del alquiler se sumen unas 200 viviendas al año, muy lejos de las 2.000 a 3.000 para la legislatura que desde el Ejecutivo autonómico se anunciaron cuando esta iniciativa se puso en marcha.

Artieda señala que el sector dispone ya de al menos una oferta de un gran tenedor, con más de 20 viviendas en propiedad, para sumarse a Lloguer Segur, y que son varios los propietarios de casas que necesitan ser reformadas los que están comunicando su pretensión de adherirse a esta iniciativa. Respecto a estas últimas, el presidente de los API de las islas vaticina que van a ser esos inmuebles por reformar los que van a protagonizar la mayor aportación al programa, especialmente en la part forana.

José Miguel Artieda, presidente de los API de las islas / B. Ramón

Bases del programa

Hay que recordar que el programa Lloguer Segur, creado a principios de la actual legislatura, busca que viviendas que se han mantenido vacías se pongan en el mercado del alquiler durante siete años, garantizando a los propietarios el cobro de la renta y que el piso les va a ser devuelto en perfectas condiciones. A cambio, el alquiler máximo que ellos van a cobrar es de 1.500 euros mensuales, que el Govern bonifica en un 30%, de forma que el inquilino no tenga que desembolsar más de 1.050 euros al mes.

Aunque el Govern había previsto que por esta vía iba a poder obtener más de 2.000 residencias durante esta legislatura, la realidad es que en junio solo había alcanzado las 92, lo que ha llevado a ampliar el abanico de los inmuebles que pueden incorporarse al plan.

Ahora se aceptan también las casas que necesitan ser reformadas, y el Govern adelanta un máximo de 50.000 euros para estas obras, importe que luego será descontando del alquiler que se va a cobrar; las residencias aportadas por grandes tenedores; aquellas que abandonen el alquiler turístico legal (no se les pide el requisito de haber estado vacías seis meses); y las que proceden de desahucios o habían estado ‘okupadas’ (tampoco precisan de ese tiempo vacías).

Una de las principales novedades, adelantada por Diario de Mallorca, es que también se aceptan los pisos vinculados al alquiler turístico ilegal, que verán su sanción rebajada en un 60% si se incorporan a Lloguer Segur durante siete años, aunque en este caso el propietario no recibirá la bonificación del 30% que aporta el Govern y el alquiler máximo que va a poder recibir es de 1.050 euros, la misma cantidad que aporte el inquilino.

Hasta el momento solo 92 viviendas se han incorporado al programa / M. Mielniezuk

José Miguel Artieda señala que serán las viviendas a reformar las que previsiblemente van a aportar la mayor entrada de inmuebles dentro del programa, especialmente en la part forana, pero pone de relieve que la incorporación de las viviendas que se comercializaban ilegalmente en el mercado turístico podrían suponer un apreciable refuerzo debido a que esa práctica conlleva multas importantes que se pueden ver reducidas en un 60%.

Más controles

Pero para ello, apunta, es necesario que la conselleria de Turismo eleve los controles que se realizan en esta materia, al considerar que hay una cifra importante de plurifamiliares que están vinculados a esas prácticas irregulares.

El presidente de los API baleares recuerda que su colegio presentó una propuesta de colaboración con el Govern para perseguir los fraudes que se cometen en el mercado inmobiliario, y que algunas de las medidas propuestas ya se han puesto en marcha por parte de la conselleria de Vivienda de José Luis Mateo y de la de Empresa de Alejandro Sáenz de San Pedro (la segunda con los casos en los que se ofertan inmuebles sin el necesario certificado de eficiencia energética).

Sin embargo, y pese a que desde el colegio se han denunciado casos de alquiler turístico ilegal, se lamenta que desde el departamento que lidera Jaume Bauzá la reacción está siendo notablemente más «lenta».

Ese punto llama la atención porque mientras que la idea de añadir los pisos a reformar, los de grandes tenedores y los relacionados con 'okupaciones' y desahucios parte de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria y de administradores de fincas que participan en Lloguer Segur, según asegura Artieda, los vinculados al alquiler turístico legal e ilegal nacen del propio Govern durante las conversaciones mantenidas en torno a este tema por las tres partes.