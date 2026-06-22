Tres de cada cuatro empresas de hostelería de Ibiza y Formentera incumplen el convenio colectivo

"Estamos en el 2026, llevamos casi un año de este último convenio, y desde el 2023 la gran mayoría de establecimientos hoteleros que hay en Ibiza y Formentera no han realizado las mediciones de carga de trabajo ni los informes finales que ha de tener la representación legal de los trabajadores", afirma José García, Secretario General de Servicios de Baleares de la Unión General de Trabajadores (UGT) este lunes, en una formación sobre la carga de trabajo en el sector de la hostelería. "Estamos muy, muy lejos de cumplir el objetivo que tenemos. El convenio de hostelería obliga a las empresas del sector de la hostelería a medir la carga de trabajo de los empleados", recalca.

Por este motivo han convocado la formación de hoy: "La cuestión principal va a ser seguir informando y formando a nuestros delegados para que aprieten y, a ver si es posible, dar un impulso importante porque las camareras de pisos siguen teniendo una carga de trabajo que a todas luces es excesiva", lamenta García. "Si te tocan diez habitaciones de salidas, tienes que hacerlas: a nosotros no nos cuadra, porque ni siquiera te va a dar tiempo", denuncia García sobre lo que le han dicho compañeras del sector: "Todo esto además de las habitaciones que tiene que haber hecho una camarera de día. No nos dan los números y nos denuncian públicamente que hoteleros de Ibiza y Formentera no están haciendo lo que tienen que hacer, que es cumplir con el convenio".

Multas para los infractores

"No me vale que tengan hasta el 2027 para cumplir con ello, porque ese año termina el convenio: desde el 2023 hasta ahora han tenido tiempo más que suficiente", considera el secretario general: "El 75% de las empresas no aplican las mediciones", asegura sobre las empresas Pitiusas: "En Baleares está en un 60%", matiza.

"Esta previsión que tiene el convenio de medición de carga de trabajo también está en la ley de prevención de riesgos laborales", comenta García: "Aplicándolo se cumplen dos leyes: la primera es la ley de prevención de riesgos laborales y la segunda el acuerdo, que está firmado y amparado por el Govern". Así, afirma: "Por ley, las multas han de ser muy importantes. No hay que hablar de cantidades, pero sí que han de ser importantes, según gravedad, porque habrá quienes han iniciado el trabajo, a quien le falta el informe al final, quien ni siquiera ha empezado...".

"La obligación de medir la carga de trabajo existe desde 2023. Les ampliamos el plazo porque los empresarios aseguraban que tenían mucha burocracia, mucho papeleo... Pero el convenio una vez se publica es obligatorio cumplirlo", recuerda García: "¿Qué pasa aquí? Hay leyes para las que hay que dar plazos máximos, pero un plazo máximo no significa que no lo tengas que hacer antes. Un ejemplo sería la declaración de Hacienda: tenemos hasta el 30 de junio para hacerla, pero la mayoría la hacemos antes", compara el secretario general de servicios.

Aspectos positivos del convenio

"Un aspecto positivo del convenio de hostelería son las subidas salariales: en un año los trabajadores de nivel retributivo de un camarero de pisos han visto reflejados en sus nóminas una subida salarial de más de 200 euros mensuales", recuerda García. "En el aspecto económico, este convenio es referencia para todo el Estado, y también para otros convenio firmados este año en Baleares", sostiene.

Aun así, falta avanzar en otros derechos: "Por ejemplo, mejorar la garantía de los fijos discontinuos, sobre todo aquí en Ibiza, porque la temporada ha empezado demasiado tarde, después de Semana Santa, cuando en el resto de islas se ha iniciado antes", mantiene García.

"Seguiremos defendiendo que los convenios de las Baleares los tenemos que negociar los trabajadores de Baleares y que no venga nadie de la Península a negociar por nosotros". García justifica este hecho con que la negociación colectiva en todo el estado "no es mala", pero "se queda corta para las necesidades de la ciudadanía de Baleares".