El sensual baile de J Balvin en una villa de Ibiza al ritmo de ‘Safari’

J Balvin ha celebrado su cumpleaños en Ibiza y lo ha hecho con música, baile y una fiesta privada rodeado de amigos. El artista colombiano reunió a varios invitados en una espectacular villa de la isla, donde fue grabado protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche: un sensual baile al ritmo de ‘Safari’, uno de los grandes éxitos de su carrera.

En el vídeo, el cantante aparece relajado y entregado a la música mientras canta y baila la conocida canción, convertida desde hace años en uno de los temas más reconocibles de su repertorio. La escena, grabada durante la celebración, muestra a J Balvin disfrutando del ambiente de la fiesta en un entorno de lujo, con Ibiza como escenario.

La celebración tuvo lugar en una villa situada en un enclave privilegiado de la isla, con vistas panorámicas al paisaje mediterráneo y amplias zonas exteriores. Un escenario perfecto para una fiesta privada en la que no faltaron la música, el baile y varios rostros conocidos.

Lola Índigo, una de las invitadas al cumpleaños en Ibiza

Entre los invitados se encontraba Lola Índigo, que ha vuelto a presumir de su verano en Ibiza. La cantante compartió varias imágenes en sus redes sociales en las que aparece luciendo un llamativo vestido de lentejuelas en tonos marrones mientras disfruta de la villa y de algunos de los momentos previos a la noche.

Las fotografías publicadas por la artista muestran el ambiente distendido de la celebración antes de que el grupo pusiera rumbo a una conocida discoteca de la isla, donde continuaron los festejos por el cumpleaños del cantante colombiano.

La presencia de J Balvin en Ibiza coincide además con sus actuaciones en Ushuaïa Ibiza, donde el artista ha protagonizado dos fiestas, los días 14 y 21 de junio, junto a DJ Snake. El colombiano ha aprovechado así su paso por la isla para combinar trabajo y celebración en uno de los destinos favoritos de las celebrities durante el verano.