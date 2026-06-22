Empleo
Trabajo en Ibiza: Santa Eulària convoca dos plazas de ingeniero
La empresa pública municipal EMSER XXI busca profesionales para las áreas de agua, obras, infraestructuras y mantenimiento, con una retribución de 42.000 euros brutos anuales
La empresa pública municipal EMSER XXI ha convocado dos plazas de ingeniero técnico como personal laboral de la plantilla de Santa Eulària XXI S.A.U. El proceso de selección tiene como objetivo incorporar a dos profesionales que desarrollarán tareas técnicas vinculadas a las áreas de agua, obras, infraestructuras y mantenimiento. Entre sus funciones figuran la redacción de proyectos, la dirección de obras, la coordinación de seguridad y salud, la elaboración de informes técnicos, la supervisión de actuaciones y la gestión de encargos municipales.
Los puestos se adscribirán a dos ámbitos principales. Uno de ellos estará relacionado con el área de aguas y obras, con funciones de gestión y fiscalización del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento, así como con la participación en proyectos de mejora de redes e infraestructuras.
El segundo perfil se centrará en el área de infraestructuras y mantenimiento, con tareas como la elaboración de inventarios, planes de mantenimiento preventivo y correctivo, auditorías técnicas, propuestas de eficiencia energética y seguimiento normativo de edificios e instalaciones.
Retribución de 42.000 euros brutos anuales
Las plazas cuentan con una retribución de 42.000 euros brutos anuales, distribuidos en 14 mensualidades. El contrato será indefinido e incluirá un periodo de prueba de seis meses. La jornada será de 40 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual.
Entre los requisitos específicos se exige disponer de titulación mínima de grado universitario, ingeniería técnica o título equivalente; conocimientos de lengua catalana de nivel B2; inglés en nivel elemental; y carné de conducir clase B.
También se valorará la formación técnica relacionada con planificación de mantenimientos, abastecimiento, saneamiento, depuración, desalación de aguas, prevención de riesgos laborales, climatización automatizada y otras materias vinculadas al puesto.
Las bases completas de la convocatoria y el modelo de solicitud pueden consultarse en el BOIB y en los canales oficiales de EMSER XXI.
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