Retiran las antenas que estaban agrietando un edificio de Ibiza: "El arreglo costará 30.000 euros"

Las antenas de telefonía móvil que desde hace tiempo preocupaban a los vecinos del número 7 de la avenida Bartomeu de Roselló, junto al puerto de Ibiza, han sido retiradas por completo de la azotea del edificio. La desaparición de la infraestructura pone fin a una larga reclamación vecinal, aunque no cierra el conflicto: ahora queda evaluar si el inmueble sigue en riesgo y quién asumirá definitivamente el coste de las reparaciones.

La operación de desmontaje, desarrollada la semana pasada durante varios días de trabajo, no fue tan sencilla como se esperaba. Según relata Siauw Hoa, la principal afectada por las grietas aparecidas en su vivienda, la semana pasada la grúa llegó finalmente a Ibiza, pero no pudo alcanzar la altura necesaria para retirar toda la instalación desde el exterior. «Resulta que la grúa sí llegó a Ibiza, pero no alcanzó la altura del tejado, faltaban dos metros», explica la vecina a Diario de Ibiza.

Ante esta situación, los operarios tuvieron que cambiar el procedimiento previsto. «Han tenido que trocear todo lo que podían y bajarlo en el ascensor», añade Siauw. La afectada explica que, una vez completada la retirada, debe acudir al edificio el arquitecto perito para comprobar el estado de la cubierta y valorar si el peligro denunciado durante los últimos meses ha desaparecido. El técnico también tendrá que determinar si pueden comenzar ya las obras de reparación de su vivienda, afectada por grietas, fisuras y filtraciones.

Trabajos de retirada realizados la semana pasada. / César Navarro

28 años de alquiler

Según Siauw, la idea es realizar los trabajos de reparación y después reclamar responsabilidades a Vantage Towers, propietaria de la infraestructura de telecomunicaciones. El constructor ya trasladó a la principal afectada una primera estimación de la cantidad que costará realizar todas las reparaciones: «Me dijo que 30.000 euros».

El conflicto se arrastra desde hace meses. La comunidad de propietarios y Vantage Towers mantenían un contrato de arrendamiento de la azotea iniciado en 1998. El acuerdo fue rescindido el pasado 18 de mayo, después de que la compañía comunicara el desmontaje de la estación base. Sin embargo, la retirada se fue retrasando, lo que aumentó la inquietud de los vecinos.

La empresa había señalado inicialmente que estaba pendiente de confirmar un permiso de grúa para proceder al desmontaje el pasado 27 de mayo, pero los vecinos denunciaron entonces que la fecha llegó sin que apareciera la maquinaria. Fuentes municipales indicaron después a este diario que el Ayuntamiento no había recibido ninguna solicitud para ocupar la vía pública con ese fin. Finalmente, la empresa recibió permiso para instalar la grúa el 17 de junio, aunque finalmente no se desplegó debido a los mencionados cálculos erróneos.

Graves consecuencias estructurales

Los informes técnicos encargados por los vecinos vinculaban el deterioro del inmueble con la sobrecarga existente en la cubierta. El edificio, construido en 1965, soportaba sobre el ático de Siauw una estructura metálica con plataformas y equipos de telefonía móvil. Uno de los informes estimaba una carga aproximada de 1.000 kilos (una tonelada) y advertía de que esa presión, unida a las filtraciones y al ambiente agresivo, estaba produciendo graves consecuencias estructurales.

Grietas provocadas por el peso de las antenas. / Guillermo Sáez

El arquitecto constató grietas horizontales y continuas en la parte superior de los paramentos, fisuras en el techo próximo a los muros de carga y en la zona del salón, la cocina y el comedor, además de filtraciones. También señaló el mal estado del acero en el zuncho y la oxidación de las armaduras de algunas viguetas. Entre las principales medidas recomendadas figuraba la eliminación total o parcial del sobrepeso de la cubierta. Para Siauw, que compró su vivienda en 1990 y reside justo bajo la zona afectada, la retirada completa de las antenas abre ahora una nueva fase: la de reparar los daños y determinar quién debe pagar definitivamente la factura.