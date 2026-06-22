Reclaman más árboles y zonas verdes en los patios escolares de Baleares para mitigar el efecto 'isla de calor'

Más árboles y zonas verdes en los centros escolares de Ibiza y Formentera y del resto de Baleares, es la propuesta del sindicato ANPE para hacer los colegios e institutos más habitables y combatir el efecto 'isla de calor', que hace que las temperaturas sean más altas en las zonas urbanas por la escasez de vegetación y sombras y que además se mantengan durante la noche.

La Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza en Baleares ha reclamado además a Educación que acelere el desarrollo del plan de climatización previsto en el Acuerdo Marco y que aproveche la parada de las clases por la llegada del verano para impulsar actuaciones que ayuden a paliar las altas temperaturas registradas, cada vez con mayor frecuencia en la comunidad.

El sindicato recuerda que hace años que advierte de la necesidad de elaborar y aplicar un plan de climatización para los centros educativos de Baleares. Esta reivindicación coincide, según ANPE, con la reciente petición ante el Ministerio de Educación para que coordine un plan estatal de adaptación de las infraestructuras educativas al cambio climático.

Entre las medidas que plantea, ANPE propone mejorar la eficiencia energética de los edificios, aprovechar la energía solar y avanzar “decididamente” en la renaturalización de los centros educativos.

El sindicato defiende que los patios escolares deben dejar de concebirse únicamente como espacios de recreo para convertirse también en espacios de aprendizaje, convivencia y bienestar. Para ello, considera necesario incrementar la presencia de árboles y zonas verdes, crear espacios de sombra natural y, cuando no sea posible, complementarlos con soluciones de sombra artificial, así como adaptar las infraestructuras al entorno y a las características de cada municipio.

El cambio climático amenaza con el bienestar en las aulas

ANPE sostiene que estas actuaciones permitirían reducir el conocido efecto “isla de calor”, cada vez más presente en los entornos urbanos, y mitigar el impacto del aumento de las temperaturas y de los efectos del cambio climático sobre la comunidad educativa. Al mismo tiempo, según el sindicato, contribuirían a crear entornos escolares más saludables, sostenibles y favorables para el aprendizaje.

Asimismo, ANPE recuerda que las aulas son espacios de trabajo y aprendizaje que deben reunir unas condiciones adecuadas de seguridad y salud para garantizar el bienestar de toda la comunidad educativa, con temperaturas recomendadas entre los 17 ºC y los 27 ºC.

Por todo ello, el sindicato solicita a Educación que acelere el desarrollo del plan de climatización previsto e incorpore criterios de sostenibilidad, renaturalización y resiliencia frente al cambio climático, con el objetivo de garantizar unas infraestructuras educativas preparadas para los retos presentes y futuros.