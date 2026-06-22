La Policía Local de Sant Josep contra la venta ambulante ilegal en Ibiza: “Comprar estos productos no es una acción inocente”

La Policía Local de Sant Josepha informado de varios decomisos realizados durante el pasado fin de semana en el marco de las actuaciones contra la venta ambulante ilegal en el municipio. A través de una publicación en Instagram, el cuerpo municipal ha recordado que esta actividad ocupa espacios públicos sin autorización, genera molestias y provoca la acumulación de residuos y suciedad que afecta tanto a vecinos como a visitantes y al entorno.

Según advierte la Policía Local, la venta ambulante ilegal suele ir acompañada de embalajes, restos de mercancía, plásticos y otros residuos que acaban abandonados en la vía pública. Esta situación, subrayan, deteriora la imagen del municipio y genera costes adicionales de limpieza.

Perjuicio al comercio legal

El cuerpo también recuerda que esta práctica perjudica al comercio legal, que sí cumple con sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas. “Comprar estos productos no es una acción inocente”, señala la Policía Local de Sant Josep en su mensaje. Cada compra, añade, contribuye a mantener una actividad ilegal que afecta a la convivencia, la limpieza y el uso ordenado de los espacios públicos.

La Policía Local concluye su publicación con un llamamiento a la colaboración ciudadana para contribuir a un Sant Josep “más limpio, seguro y respetuoso con las normas” y pide no comprar productos procedentes de la venta ambulante ilegal.