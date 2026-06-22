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Pisos turísticos ilegales, drogas y alcohol: el balance del 'turno especial' de la Policía Local de Ibiza

El denominado 'cuarto turno' actúa de jueves a domingo entre las siete de la tarde y las tres de la madrugada en zonas de máxima afluencia turística

Balance del turno de refuerzo de la Policía Local de Ibiza.

Balance del turno de refuerzo de la Policía Local de Ibiza. / Ayuntamiento de Ibiza

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Redacción Digital

Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha levantado este fin de semana tres actas por alquiler turístico ilegal tras inspeccionar siete viviendas, dentro de las actuaciones del denominado 'cuarto turno', un servicio especial activado hace unas semanas para reforzar de jueves a domingo los turnos tradicionales de tarde y noche y centrar la vigilancia en la lucha contra el intrusismo y en las zonas de máxima afluencia turística. El objetivo es "preservar la convivencia y el cumplimiento de las ordenanzas", afirman desde el Ayuntamiento de Ibiza.

Según el Consistorio, las actuaciones realizadas durante el último mes han generado ya ocho expedientes por alquiler turístico ilegal. Las inspecciones llevadas a cabo este fin de semana se iniciaron a raíz de denuncias vecinales anónimas recibidas a través de la Línea Verde y tienen como objetivo, según el comunicado, "perseguir y sancionar con contundencia" el alquiler turístico ilegal en el municipio de Ibiza.

Balance del refuerzo de la Policía Local de Ibiza

Balance del refuerzo de la Policía Local de Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

Estos expedientes pueden finalizar en sanciones por el 75% del valor de mercado de la vivienda y, a su vez, son remitidos a otros organismos para que estudien multas adicionales por otras irregularidades.

En materia de control de vehículos, un conductor fue denunciado administrativamente tras dar positivo en la prueba de alcoholemia y otro por positivo en el test de drogas. También se formuló una denuncia por circular sin casco en un quad.

Por otro lado, los agentes levantaron siete actas por tenencia de sustancias estupefacientes, denunciaron al conductor de un vehículo por circular con placas verdes temporales caducadas y a otro por circular sin permiso válido en España y sin seguro. En total, cuatro vehículos fueron retirados por el servicio municipal de la grúa.

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El 'cuarto turno' de la Policía Local de Ibiza se desarrolla de siete de la tarde a tres de la madrugada y se suma a los turnos ya existentes, añaden desde el Consistorio de la ciudad.

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