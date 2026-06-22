Educación
Nueve de cada diez niños de Ibiza logran plaza en el colegio que han elegido para el próximo curso
El conseller Antoni Vera detalla que 869 de 988 solicitudes en Ibiza se han asignado a la primera opción, mientras que el resto se mantiene en lista de espera.
Europa Press
El 88% de los niños de tres años de Ibiza ha obtenido plaza en el centro educativo elegido como primera opción para cursar 4º de educación infantil el próximo curso 2026-2027, según los datos facilitados este lunes por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.
En Ibiza se han registrado 988 solicitudes para este nivel educativo, de las que 869 han sido asignadas al colegio solicitado en primer lugar por las familias. El porcentaje de la isla se sitúa por debajo de la media balear, que alcanza el 94%. Por islas, Mallorca ha registrado 5.068 solicitudes y un 95% de asignaciones en primera opción; Menorca, 549 solicitudes y un 95%; Ibiza, 988 solicitudes y un 88%; y Formentera, 46 solicitudes, todas ellas adjudicadas en el centro elegido como primera preferencia.
En el conjunto de Baleares, el proceso de escolarización para el curso 2026-2027 se ha cerrado con 11.098 solicitudes registradas en todos los niveles educativos. De ellas, 6.651 corresponden a menores de tres años que accederán a 4º de educación infantil.
125 solicitudes sin resolver
Según la Conselleria, 6.261 alumnos de tres años han sido admitidos en el centro escogido como primera opción. Otros 265 menores, el 4%, han sido asignados a alguna de las opciones alternativas indicadas por las familias y permanecerán en lista de espera hasta el 30 de septiembre ante posibles vacantes. Además, 125 solicitudes, el 2% del total, no han sido resueltas en esta primera fase. Estas familias, según Educación, cuentan con una cita con el servicio de Escolarización para garantizar la asignación de una plaza.
La conselleria también ha destacado el elevado nivel de tramitación digital del proceso, ya que el 92% de las solicitudes, un total de 10.185, se ha presentado de forma telemática. Para el próximo curso se ha implantado la nueva zonificación escolar de zona única en Palma y en otros municipios de Baleares. El departamento que dirige Vera sostiene que esta medida refuerza la libertad de elección de centro de las familias y contribuye a una distribución más equilibrada del alumnado.
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