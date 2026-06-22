Literatura
María Neus Marí Torres, del instituto Sa Blanca Dona de Ibiza, gana el premio de poesía 'Lo Pi de Formentor' en Mallorca
El conseller de Educación y universidades, Antoni Vera, entrega los premios del certamen
Casi 70 alumnos de Mallorca, Menorca e Ibiza han asistido a la entrega de los premios
"Una llengua que revincla, // maltractada, bramulant, // i que a tots ens necessita // per poder seguir endavant", lee María Neus Marí Torres. Es la última estrofa del poema con el que esta joven alumna del instituto Sa Blanca Dona ganó el certamen 'Lo Pi de Formentor' en la categoría de poesía, dirigido a alumnos de primero y segundo de Bachillerato. En la entrega de premios de este concurso, presentado como colofón del Any Costa i Llobera, que rememoró los 150 años de la publicación del poema 'Lo Pi de Formentor' por parte del poeta mallorquín, estuvieron presentes casi 70 alumnos de Mallorca, Menorca e Ibiza.
Además de Marí, se premió a Tasnima Hussain, del IES Moll Vell, en la modalidad de dibujo; Barceló Artigues, del Colegio Lluís Vives, en la modalidad de narrativa, y también fueron reconocidos los profesores de los alumnos. En total, el concurso ha implicado a más de una veintena de centros y a 137 alumnos. La entrega de los galardones corrió a cargo del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, además de la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera. La ganadora de la modalidad de dibujo ha recibido un premio valorado en 150€ y los cuatro finalistas de la misma categoría han sido premiados con un accésit. En cuanto a la categoría de narrativa, los dos finalistas han recibido un accésit y la primera clasificada un premio de 150€, así como en la modalidad de poesía, que ha entregado tres premios del mismo valor.
La experiencia de la ibicenca
"Nos dijo que existía este certamen nuestro profesor de catalán, que nos animó a toda la clase a participar", cuenta Marí sobre cómo se enteró del concurso. "Me presenté, pero no esperaba ganar nada, ni mucho menos un primer premio", asegura la joven. "Me enviaron un correo y me dijeron que tenía que ir a Mallorca, pero solo me avisaron de que había sigo premiada, ni sabía qué premio tenía hasta el día que lo recogí", sigue Marí: "Cuando me lo dijeron, estuve muy contenta". "De mi clase participamos como tres o cuatro", continúa la joven, que asegura que sus amigas "están muy contentas" también.
Sobre si había escrito poesía con anterioridad cuenta: "Poesía como tal no, pero mi hermana y yo nos estábamos interesando últimamente en el tema de la cançó popular, que viene siendo otra forma de poesía, no poesía como tal, pero también creación propia". Sobre la temática del poema cuenta que, dado que el certamen conmemora el aniversario del poema de Miquel Costa i Llobera, y él "ha utilizado una figura metafórica que es su tierra, Mallorca": "He querido hacer lo mismo, pero con Ibiza", cuenta la alumna. De esta forma, su poema va del amor que le tiene "a la isla y al conjunto de las Baleares". Además de escribir, Marí también toca la guitarra: "He aprovechado para musicar este poema, ya que ya lo tengo hecho, y aún no ha salido a la luz, pero es un proyecto en curso".
Amor por la cultura
"Mi intención es, si entro a la universidad, estudiar un doble grado en Magisterio y Humanidades", dice Marí: "Es verdad que dentro de los Estudios de Humanidades hay muchas asignaturas de historia de las Baleares". Gracias en parte a este premio se siente motivada: "También a conocer un poco más, a seguir creando y haciendo llegar la cultura de aquí". La joven cree que "desde pequeños deberían inculcar estos conocimientos, porque dicen que quien conoce algo lo acaba queriendo".
"Este cariño a la tierra me la han enseñado en casa: mis padres desde pequeña me han llevado a muchas exposiciones y conferencias y estoy empapada de estos temas", mantiene Marí: "Mi abuela y mi madre, sobre todo, me han enseñado poesía", finaliza.
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