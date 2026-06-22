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Un manto amarillo cubre el bulevar Abel Matutes de Ibiza

Manto natural de tonos amarillos en el bulevar Abel Matutes | GUILLERMO SÁEZ

Manto natural de tonos amarillos en el bulevar Abel Matutes | GUILLERMO SÁEZ

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Redacción Ibiza

Las vainas de la tipa dan un relajante aspecto al espacio donde se iba construir el ya descartado ‘macroaparcamiento’ del barrio de sa Real. Este árbol de origen sudamericano produce un fruto alado que gira en el aire como la hélice de un helicóptero al caer. Durante estos días se encuentra en explosión natural, para disfrute de los vecinos.

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