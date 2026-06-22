Luz verde a diez nuevos kilómetros de vías para ciclistas y viandantes en Ibiza: "No hablamos de humo"

Las carreteras pitiusas contarán en los próximos meses con diez nuevos kilómetros de carril bici o para bicicletas y viandantes, con los proyectos aprobados por el Consell con un valor total de casi 10 millones de euros. Aunque sumar kilómetros no es su objetivo principal, según ha explicado Mariano Juan, conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viales, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo. En la rueda de prensa de este lunes donde se han presentado los proyectos ha hecho mucho hincapié en que son una realidad que llegará pronto a Ibiza.

Lo que se busca es conectar distintas partes de la red ciclista para dar funcionalidad a tramos de carril bici aislados, sumar calidad de vida y responder a las quejas de los vecinos en la materia con infraestructuras que puedan ser útiles para todo el mundo, ha apuntado Juan.

Hay tres proyectos principales, dos de los cuales ya están aprobados definitivamente y la intención es comenzar a trabajar en ellos este año para terminarlos lo antes posible.

Conexión entre barrios de Sant Antoni

El primer proyecto presentado ha sido uno que conectará varios barrios mediante casi 1.300 metros de espacios habilitados para viandantes y bicicletas. A su vez, todos ellos queden conectados directamente al núcleo de Sant Antoni. Estos barrios son Can Tomàs, Can Guillem, Can Bonet y ses Païsses.

Juan lo ha descrito como un proyecto complejo, pues abarca varias cuestiones, y, aunque no está aprobado definitivamente, se espera que lo esté de cara al próximo mes. La inversión prevista rondará los 2,4 millones de euros

Además de conectar estas zonas, el proyecto también mejorará la carretera y zonas de peatones con el objetivo de mejorar la seguridad del trayecto.

Se reforzarán la iluminación y los semáforos y se pintarán rayas en el arcén para crear un efecto al cual Juan se ha referido como "efecto túnel", que consigue que los conductores reduzcan la velocidad sin necesidad de bajar los límites de la carretera.

Otra medida de seguridad incluida en el proyecto es la sustitución de un paso de cebra problemático en una de las salidas de la rotonda de Can Tomàs por otro frente al restaurante es Puig.

Calidad de vida para los centros educativos de Sant Antoni

El segundo proyecto del que ha hablado el conseller es uno que conectará mediante un carril bici de más de dos kilómetros la rotonda de s'Illot en la entrada de Sant Antoni con la llamada Ronda Norte, pasando por todas las instalaciones educativas y deportivas que hay en el camino. La inversión será de 5,3 millones de euros.

Según Juan, es una inversión "muy demandada", sobre todo por los alumnos de los centros educativos que no tenían ningún modo seguro de ir en bici o patinete hasta ellos. Conectará el instituto Quartó de Portmany, los colegios Guillerm de Montgrí y Can Coix, la escoleta de Can Coix y todas sus instalaciones deportivas.

Ha explicado el conseller que este proyecto se ha retrasado mucho por distintos motivos. Para empezar, la infraestructura está afectada por torrentes y por tanto han necesitado tener la autorización de Recursos Hídricos del Govern balear. Además, ha habido expropiaciones, aunque se han intentado reducir al mínimo.

No obstante, en el proceso se aprovechará para instalar nuevas tuberías de agua potable, aguas fecales y gas para poder dar servicio a los núcleos de casas que existen en el camino desde Sant Antoni al cruce de Cala Saladeta.

Los planos del proyecto del carril bici de Can Coix / Consell d'Eivissa

Un gran circuito de carriles bici en la zona de Puig d'en Valls

El tercer proyecto conectará Puig d'en Valls con Ca na Negreta. Para ello se hará un carril bici que además conectará con el ya existente entre Puig d'en Valls y Jesús, creando un recorrido considerable. Contará con más de dos kilómetros y medio de trazado y su presupuesto es de 2 millones de euros.

Juan lo considera muy importante, pues hace ya años que los ciclistas reclaman una red bien conectada en este entorno. Además, gracias a la pasarela de sa Colomera, los ciclistas podrán bajar desde este recorrido hasta Vila de manera completamente segura. También conecta desde el barrio de Ca na Negreta con el carril bici que va hasta Sant Joan.

"Era un trozo que faltaba, pero no poco importante. Veremos mucha circulación en este carril", ha afirmado el conseller. "Son tramos que se pueden hacer en bici, en patinete o incluso andando en relativamente poco tiempo, pero las barreras que tenían hacían imposible poder conectar estos barrios".

Llegarán este mismo año

"No hablamos de humo. No hablamos de proyectos que no tienen nada que enseñar", ha afirmado Juan. "Son proyectos aprobados y que ya tienen presupuesto para ser adjudicados y comenzar las obras este mismo año".

Ha comentado también que esto forma parte de un plan mucho más amplio de movilidad en la isla, junto a la limitación de la entrada de vehículos y el aumento de la contrata de autobuses, que ya tiene un "30% más de usuarios estos días con respecto al año pasado". "Ahora se trata de dar un impulso a las infraestructuras viarias".

"Conectamos barrios, personas, oportunidades, conectamos la vida entre los distintos núcleos. Aunque sean tramos cortos, a veces ese trocito provoca una desconexión total", ha añadido Antonia Picó, segunda teniente de alcaldesa de Santa Eulària, presente también en la rueda de prensa.

Juan ha querido dar las gracias a los colectivos IbizaPreservation y A Vila en bici, que reclamaron más carriles bici y mejoras a los ya existentes, y que además, ha señalado el conseller, hicieron muchas propuestas y fueron muy proactivos a la hora de diseñar todas las nuevas infraestructuras de la red.