Llama la atención: La multa a la que se enfrentan quienes, en una fiesta en una casa de Roca Llisa, lanzaron material pirotécnico que originó un incendio
La enorme multa a la que se enfrentan quienes, en una fiesta en una casa de Roca Llisa, lanzaron material pirotécnico que, al parecer, fue el origen de un incendio en la zona. Según ha señalado el Ayuntamiento, que ha remitido la documentación al Govern, la sanción podría ser de hasta un millón de euros al considerarse infracción muy grave.
Las peticiones de los vecinos del barrio de sa Real para la zona verde en la que se iba a construir el macroaparcamiento: espacios de paseo, bancos, circuito de running, espacio de pícnic, calistenia, tirolina, pista de petanca, parque canino, un escenario... Pero lo que más reclaman es muchos árboles, mucha sombra y que al Ayuntamiento de Ibiza no se le vaya la mano con el cemento.
La larga lista de comercios ya cerrados que residentes y visitantes de Ibiza echan de menos. La mayoría no recuerdan solo los establecimientos, sino que al pensar en ellos la memoria viaja a momentos felices del pasado. La mayoría coinciden en que la desaparición de estos negocios es, además, la pérdida de la esencia de Ibiza, una isla que extrañan y que les apena que se haya esfumado.
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