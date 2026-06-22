Los ingenieros de caminos piden incorporarse a la Mesa de Movilidad de Ibiza para buscar un modelo "más sostenible"

La Demarcación de las Illes Balears del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) ha solicitado formalmente al Consell Insular de Ibiza mediante un comunicado su incorporación a la Mesa de Movilidad, creada recientemente para impulsar el diálogo, la participación y la búsqueda de soluciones ante lo que la entidad considera “uno de los grandes desafíos estratégicos de la isla”.

De forma alternativa, el Colegio plantea su participación estable en los grupos de trabajo y comisiones técnicas que puedan constituirse, con el objetivo de contribuir desde una perspectiva técnica, independiente y orientada al interés general.

El Colegio considera que la movilidad afecta de manera directa a cuestiones como la calidad de vida de los ciudadanos, el turismo, la cohesión territorial o la actividad económica. Por este motivo, sostiene que los debates y decisiones que se adopten en este ámbito deben contar con el máximo conocimiento técnico posible.

En este sentido, la entidad recuerda que la movilidad constituye uno de los campos de actuación fundamentales de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Según señala, sus profesionales desarrollan su labor en áreas estrechamente relacionadas con la planificación, diseño, construcción, conservación y gestión de las infraestructuras y sistemas que hacen posible el desplazamiento de personas y mercancías.

El comunicado añade que la formación de estos profesionales incorpora conocimientos específicos sobre planificación del transporte y gestión de servicios públicos, así como sobre los condicionantes sociales, económicos, ambientales y territoriales que influyen en la movilidad, que, para el Colegio, es una materia compleja que exige una visión global capaz de integrar gran variedad de elementos. Por ello, considera lógico que una profesión directamente vinculada al desarrollo y gestión de las redes de transporte forme parte de un foro creado para analizar y mejorar la movilidad de la isla.

Contribución para buscar soluciones

La entidad destaca asimismo su condición de corporación de derecho público y su vocación de colaboración con las administraciones en todas aquellas cuestiones relacionadas con el interés general, las infraestructuras y los servicios públicos. En este sentido, pone a disposición del Consell Insular de Ibiza la experiencia y el conocimiento de sus profesionales para contribuir a la definición de soluciones que califica de “eficaces y técnicamente solventes”.

“La movilidad es uno de los principales retos de Ibiza y requiere la participación de todos los perfiles que puedan aportar conocimiento y experiencia. La ingeniería de caminos lleva décadas trabajando precisamente en la planificación y gestión de infraestructuras y sistemas de transporte, por lo que creemos que nuestra presencia puede enriquecer el debate y aportar valor a las decisiones que se adopten”, señalan desde la Demarcación de las Illes Balears del CICCP.

La Demarcación de las Illes Balears del CICCP reitera su plena disposición a colaborar con el Consell Insular de Ibiza y con el resto de organizaciones participantes para avanzar hacia un modelo de movilidad que define como “más eficiente, seguro, sostenible e integrado”, adaptado a las necesidades presentes y futuras de la isla.