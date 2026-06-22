Ibiza se tuesta antes de la Nit de Sant Joan: alerta amarilla por altas temperaturas
La probabilidad de alcanzar los 36 grados se sitúa entre el 40% y el 70% en zonas del interior de la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en Ibiza para este martes. La previsión apunta a una jornada especialmente calurosa, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados en distintos puntos del interior de la isla.
Máximas de 36 grados en el interior
El aviso entrará en vigor a las 12 horas y se mantendrá hasta las 19.59 horas, el tramo del día en el que el calor suele apretar con más fuerza. Según la delegación territorial de la Aemet en Baleares, la probabilidad de alcanzar esos registros se sitúa entre el 40% y el 70%.
Las temperaturas más elevadas se concentrarán en valles y zonas del interior. En la costa, el mercurio marcará cifras algo más moderadas, aunque la elevada humedad aumentará la sensación de bochorno.
Este repunte térmico coincide con el aviso especial que la Aemet ha emitido para buena parte del país debido a la llegada de una masa de aire muy cálida que afecta tanto a la Península como a Baleares. En los últimos días, municipios como Sant Antoni ya han registrado valores propios de pleno verano.
Precaución ante el riesgo de incendios
Ante esta situación, Emergencias 112 y Protección Civil piden prudencia, sobre todo en vísperas de las celebraciones de la Nit de Sant Joan. Desde la llegada del buen tiempo y las temperaturas al alza, los servicios de emergencia aconsejan evitar esfuerzos físicos durante las horas centrales del día, mantener una hidratación adecuada, especialmente entre niños y personas mayores, y respetar la prohibición de encender fuego o realizar quemas en zonas forestales.
Además, el riesgo de incendio permanece en niveles muy altos, una circunstancia que obliga a extremar la precaución durante una de las noches más populares del calendario festivo balear.
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