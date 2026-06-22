80 pequeños modelos desfilan en Ibiza por la inclusión

La plaza de la Iglesia de Sant Antoni acogió este domingo por la tarde la sexta edición de la Pasarela IN by Colorins, un desfile de moda infantil e inclusivo que reunió a 80 niños y niñas, con y sin diversidad funcional, en una cita que volvió a emocionar al público y a recordar que la inclusión debe formar parte de la vida cotidiana.

La iniciativa, impulsada por Colorins e Ibiza IN, busca demostrar que la verdadera inclusión se construye compartiendo espacios, experiencias y oportunidades en igualdad de condiciones.

Todos los niños y niñas que participaron en la pasarela inclusiva de Ibiza IN. / Foto Rocha.

Marcas de ropa ibicencas

La velada estuvo presentada por Consuelo Guerra e Irene Moreno, presidenta y vicepresidenta de Ibiza IN. Durante el desfile, los participantes lucieron diferentes colecciones de Colorins, desde la marca propia de ropa ibicenca Co&co hasta propuestas de calle, comunión y fiesta. Los menores se convirtieron así en los auténticos protagonistas de una noche marcada por la emoción, la ilusión y el compañerismo.

La música también formó parte del evento gracias a la actuación en directo del violonchelista y compositor Carlos Vesperinas, que emocionó al público con distintas interpretaciones y contribuyó a crear una atmósfera especial.

Una de las participantes de la pasarela inclusiva de Ibiza IN. / Foto Rocha.

La cita incluyó además una rifa solidaria, posible gracias a la colaboración de numerosos comercios y empresas de la isla. La recaudación obtenida, junto con la venta de entradas y el servicio de barra solidaria, se destinará íntegramente a Ibiza IN para continuar desarrollando proyectos y actividades en favor de la inclusión de niños y niñas con diversidad funcional.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la salida final de todos los participantes. Los 80 niños y niñas desfilaron juntos luciendo una camiseta con el lema "La inclusión es un derecho, no una opción", lanzando un mensaje claro a la sociedad: la inclusión de las personas con diversidad funcional no debe depender de la buena voluntad, sino ser una realidad garantizada.

La Pasarela de Ibiza IN volvió a demostrar que la diversidad no solo representa a la sociedad, sino que la enriquece y la impulsa. Sobre la pasarela, cada participante encontró un espacio para expresarse, compartir su talento con naturalidad y emoción, el derecho de todas las personas a formar parte de la vida cultural y social. Una cita que dejó claro que la inclusión no es un gesto simbólico, sino una oportunidad real para derribar barreras y permitir que cada persona brille a su manera.