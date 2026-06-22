Música en Ibiza
Juanjele estrena el videoclip de 'No ho semblava', la canción ganadora del Concurso 'Cançó Nit de Sant Joan'
El tema, ganador en una ajustada votación entre las tres finalistas, se estrenará en directo durante la fiesta de es Cubells este martes
El Institut d’Estudis Eivissencs ha difundido el avande del videoclip de 'No ho semblava', la canción de Juanjele ganadora de la séptima edición del Concurso Cançó Nit de Sant Joan 2026. El tema, elegido por el jurado en una votación muy ajustada entre las tres composiciones finalistas, se podrá escuchar íntegramente por primera vez en directo mañana, durante la tradicional celebración de la Nit de Sant Joan del IEE, que este año tiene lugar en es Cubells.
La actuación está prevista a partir de las 22 horas y supondrá el estreno en directo de la canción ganadora de este año. Además, el videoclip del tema se publicará esa misma noche en las redes sociales del Institut d’Estudis Eivissencs, según ha informado la entidad.
El mar, el puerto y los árboles
En el avance del videoclip aparecen diferentes imágenes vinculadas al paisaje natural de Ibiza. El mar, el puerto de Vila, un barco, los árboles y la luz del atardecer sirven de fondo a varias escenas protagonizadas por Juanjele. En algunas secuencias, el artista aparece caminando por la orilla del mar, moviendo hojas de los árboles y saltando, en una puesta en escena que juega con elementos naturales y simbólicos de la isla.
Con 'No ho semblava', el cantautor de Jesús suma su segunda victoria en este certamen, después de imponerse ya en 2021 con 'Nit màgica de juny'. Su regreso como ganador refuerza su relación con una cita musical que cada año acompaña la celebración de Sant Joan y que busca impulsar la creación musical en catalán en las Pitiusas.
En esta séptima edición, los accésits fueron para 'Llacadora Man', de Ses Sopris, y 'La màgia sí existeix', de Neus Boïl. La canción ganadora está dotada con 1.000 euros, mientras que las dos finalistas reciben 500 euros cada una.
El IEE ha agradecido la participación de todos los artistas y ha destacado tanto la respuesta recibida como la calidad de las canciones presentadas en esta edición de un concurso que se ha consolidado como una plataforma de apoyo y proyección para la música en catalán en Ibiza y Formentera.
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