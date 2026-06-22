Ibiza IN: "El que acaba ha sido un curso marcado por la preocupante involución en la inclusión educativa"

Susana Ribas, secretaria de la asociación Ibiza IN, no puede ocultar su enorme descontento al hablar sobre el retroceso de la situación de las personas con necesidades especiales en las aulas de la isla: "Estamos viendo cómo aumentan las dificultades de este colectivo, al mismo tiempo que se consolidan los modelos más segregadores".

A principios del pasado mes de septiembre, Ribas, en declaraciones a Diario de Ibiza, no se mostraba demasiado optimista con el panorama de este colectivo a pocos días del comienzo del curso escolar 2025-2026. "Al principio, los coles e institutos no suelen disponer de los recursos necesarios para estos chicos y chicas. Este año seguramente ocurra lo mismo. Ojalá me equivoque, pero no lo creo, por lo que dice mi experiencia". A pesar de ello, no quería extraer conclusiones hasta analizar cómo transcurría: "Todavía es demasiado temprano para sacar conclusiones".

Han pasado nueve meses desde aquellas palabras y, con el curso prácticamente finalizado, Ribas ya puede hacer balance. En este sentido, se muestra especialmente crítica: "Seguimos muy lejos de avanzar hacia una escuela verdaderamente inclusiva para el alumnado con diversidad funcional. Además, hay una falta crónica de personal que proporcione el apoyo y la atención suficiente a las necesidades del alumnado con diversidad funcional en los centros educativos ordinarios".

"Se siguen abriendo cada vez más aulas de diversificación y Ueeco"

Ribas critica también la falta de esfuerzos en este ámbito: "En lugar de reforzar los recursos para garantizar la inclusión de los chicos y chicas, se siguen abriendo más Unidades Educativas Específicas en Centros Ordinarios (Ueeco) y aulas de diversificación. Estos son modelos que se basan en separar al alumnado en función de sus necesidades y características determinadas".

A esta situación se suma, según Ribas, el malestar de distintos profesionales vinculados a la atención educativa: "Por un lado, los equipos de Atención Temprana (EAP) denuncian cambios organizativos que reducen los recursos y el tiempo que pueden dedicar a las familias y al alumnado. Por otro, los auxiliares técnicos educativos (ATE) continúan movilizándose para reclamar unas condiciones laborales dignas, una situación que repercute directamente en la calidad de la atención educativa".

"Las ratios actuales dificultan enormemente una atención educativa de calidad y personalizada"

Otro de los puntos conflictivos es el exceso de alumnos en cada aula: "Las ratios actuales dificultan enormemente una atención educativa de calidad y personalizada. Con aulas cada vez más masificadas, resulta muy complicado responder adecuadamente a la diversidad del alumnado y garantizar que cada estudiante pueda desarrollar al máximo sus capacidades".

Por otro lado, Ribas reconoce el malestar de varios estudiantes afectados por este panorama: "Seguimos recibiendo los testimonios de familias que sienten una fuerte presión para derivar a sus hijos a aulas Ueeco, Diver o centros de educación especial, en lugar de recibir apoyos para que puedan permanecer y desarrollarse en entornos ordinarios". Y agrega: "Esta situación genera una sensación de falta de libertad real en la elección educativa".

Ribas explica que esta situación "contribuye a crear etiquetas y generar dinámicas de discriminación". Ante ello, recuerda: "La inclusión no consiste en crear más espacios separados, sino en dotar a los centros educativos ordinarios de los recursos humanos y los materiales necesarios para que todo el alumnado pueda aprender y participar en igualdad de condiciones. La educación inclusiva es un derecho reconocido para todo el alumnado, no un favor ni una concesión condicionada a la disponibilidad de recursos".

Por ello, Ribas reclama un compromiso real de las administraciones educativas para garantizar los apoyos necesarios, eliminar barreras y avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo, en el que ningún alumno quede excluido o segregado por razón de diversidad funcional.