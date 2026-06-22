10.000 euros en premios para las mejores fotografías que vuelvan a mirar al mar Balear e impulsen su conservación

El Certamen Fotográfico para la Conservación del Mar Balear, MARE Foto26, ha abierto la convocatoria de su séptima edición, que tienen como objetivo seguir utilizando la fotografía como "herramienta de sensibilización, conocimiento y acción en favor del mar Balear y del Mediterráneo". La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre de 2026, a las 23.59 horas, a través de marebalear.org/es/.

La convocatoria está dirigida a fotógrafos y fotógrafas de cualquier edad, nivel y procedencia. Cada participante podrá presentar hasta 20 imágenes digitales relacionadas con el mar Balear y el Mediterráneo, ya sean fotografías realizadas fuera del agua, parcialmente dentro de ella o completamente submarinas. Las imágenes deberán haber sido tomadas durante los últimos cinco años y no podrán haber sido premiadas en ediciones anteriores del certamen.

Imágenes que cuenten historias

MARE Foto26 busca fotografías "con calidad técnica, fuerza visual y capacidad para emocionar, pero también imágenes que cuenten una historia y transmitan un mensaje de conservación marina". Por ello, cada obra deberá ir acompañada de un breve texto divulgativo que explique "su contexto, su importancia y el mensaje ambiental que quiere trasladar".

El certamen establece tres perfiles de participación: Juvenil, para menores de 16 años; Amateur, para mayores de 16 años; y Expert, también para mayores de 16 años, con la obligación de presentar archivo RAW en caso de resultar finalistas. Las personas mayores de 16 años podrán concurrir en seis categorías: MARE Animalia, MARE Botánica, MARE Sapiens, MARE Denuntiare, MARE Nostrum y MARE Popularis, esta última decidida por votación popular a través de la web de MARE.

10.000 euros y material subacuático

En total, MARE FOTO26 repartirá 10.000 euros en premios, además de reconocimientos y material subacuático. En el nivel Expert, la fotografía ganadora de cada categoría recibirá 1.000 euros, mientras que también se concederán accésits de 200 euros a fotografías finalistas. En el nivel Amateur, las cinco mejores imágenes de las categorías principales recibirán 300 euros cada una. En el perfil Juvenil, el jurado seleccionará cinco fotografías ganadoras, cada una de ellas premiada con un kit de expedición acuática valorado en 100 euros. La categoría MARE Popularis contará con un único premio de 1.000 euros para la imagen más votada por el público.

Una de las novedades de esta edición será la Mención de Honor 'Joan Pereyra: las pequeñas cosas', dedicada a la "macrofotografía y a una mirada pausada, respetuosa y atenta hacia el mar". La mención rinde homenaje a Joan Pereyra, veterinario, fotógrafo, divulgador, buceador y participante de MARE, fallecido el pasado año.

Fotografía ganadora de 'MARE Foto' del fallecido veterinario a quién se le rinde homenaje. / Joan Pereyra

"El año pasado nos dejó Joan Pereyra, una persona muy querida por toda la comunidad de fotógrafos marinos de Baleares. MARE quiere dedicar este año una mención de honor a su persona y a su manera pausada, respetuosa y atenta de mirar el mar", explica Amador Garcías, coordinador de MARE. Garcías destaca que esta distinción pretende "poner el foco en los pequeños organismos, los detalles, las texturas y las formas, a menudo invisibles, que también forman parte de la riqueza marina".

Además, el certamen mantiene la Mención de Honor 'Espacios Marinos Protegidos', destinada a reconocer imágenes que contribuyan a dar a conocer la belleza, los valores naturales y los beneficios de estos espacios en las Islas Baleares. Ambas menciones contarán con tres reconocimientos sin dotación económica.

El jurado de esta VII edición estará formado por Juan Carlos Calvín, Isabel Díez y Carolina Wells, que valorarán "la excelencia técnica, la originalidad, la creatividad, la composición, el impacto visual y la capacidad de las imágenes para transmitir un mensaje de conservación marina", detallan desde la organización.

Las fotografías premiadas y finalistas podrán formar parte de una exposición itinerante que recorrerá las Baleares durante 2027. Con esta iniciativa, MARE Foto busca "acercar a la ciudadanía la belleza, la fragilidad y las amenazas que afectan al mar, así como las historias de esperanza y conservación que también conviven bajo la superficie". A través de sus concursos de fotografía y reels, exposiciones y actividades de divulgación, invita a "mirar el mar con otros ojos y a implicarse activamente en su protección".